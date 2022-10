Google richt zich op tablets met enorme Chrome-update

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft Chrome eindelijk wat liefde gegeven op tablets, door een nieuwe side-by-side weergave en meer toe te voegen voor degenen die de browser gebruiken op andere apparaten dan telefoons.

De stap is een zeldzaam hoogtepunt voor Google Android-tabletgebruikers, maar komt kort na de aankondiging van een aanstaande Pixel Tablet, wat misschien de nieuwe focus verklaart. Waar het ook gebeurt, het is welkom - en het zijn veranderingen waar Chrome-gebruikers ongetwijfeld blij mee zullen zijn.

De eerste verbetering is bedoeld om het makkelijker te maken voor mensen om tabbladen te beheren. Google zegt dat een nieuw side-by-side ontwerp het makkelijker maakt voor mensen om bijvoorbeeld het juiste tabblad te selecteren. Wie snel tussen twee tabbladen schakelt, kan ook de auto-scroll back-functie gebruiken om tussen de tabbladen te swipen. Mensen die regelmatig per ongeluk tabbladen sluiten, zullen het ook waarderen dat Chrome de sluitknop nu verbergt wanneer tabbladen te klein worden.

Een andere verbetering is een nieuwe weergave die alle open tabbladen in een raster weergeeft, samen met een voorbeeld van de pagina die op dat moment openstaat. Dat maakt het makkelijker voor mensen om het tabblad te vinden dat ze zoeken - vooral voor mensen die liever visuele aanwijzingen hebben dan de naam van een tabblad te lezen.

De volgende stap is slepen en neerzetten. Chrome ondersteunt nu het slepen van afbeeldingen, tekst en links vanuit Chrome naar andere apps zoals Gmail, Foto's en meer. Dat is een geweldige functie voor mensen die hun leven in split-screenmodus leiden.

Er is meer in deze nieuwe update. Chrome kan nu worden verteld om altijd de desktopversie van een webpagina op te vragen, en er is ons verteld dat er in de toekomst ook tabbladgroepen komen voor Chrome op Android-tablets.

