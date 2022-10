Hoe pop-up advertenties te blokkeren op een Android-telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Niemand wordt graag onderbroken door een vervelende reclame, maar op onze telefoons is het een maar al te gewone ervaring geworden.

De meeste mensen weten dat ze advertenties op hun desktop of laptop kunnen blokkeren, maar onze telefoons worden er vaak door geplaagd. De dagen dat je Ad Block Plus kon installeren vanuit de Play Store zijn al lang voorbij, Google staat geen systeembrede advertentieblokkers meer toe.

Dus, hoe ga je over het blokkeren van advertenties? Gelukkig is het heel eenvoudig, en we hebben alles gedekt in deze gids.

Maar eerst een paar dingen. Het is belangrijk om te onthouden dat advertenties helpen om sites draaiende te houden (ook deze) en dat ze ook belangrijk zijn voor makers van inhoud. Dus ook al kunnen ze irritant zijn, in sommige gevallen is het de moeite waard om advertenties toe te staan om de inhoud waar je van houdt te ondersteunen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

We richten ons ook op browsergebaseerde advertentieblokkering, dus houd er rekening mee dat deze oplossingen geen advertenties blokkeren in andere apps, zoals games.

Dat gezegd hebbende, laten we beginnen met de gids.

Pop-ups en opdringerige advertenties blokkeren in Chrome

Chrome is de standaardbrowser op de meeste Android-telefoons, en als zodanig is het de browser waar de overgrote meerderheid van de mensen zich aan houdt.

U hoeft echter niet naar een andere browser over te stappen om advertenties te blokkeren. Gelukkig heeft Chrome een aantal handige ingebouwde tools om u hierbij te helpen.

Het enige voorbehoud is dat Chrome niet alle advertenties blokkeert, maar alleen pop-ups en advertenties die het opdringerig of misleidend vindt. Zo activeer je de functies:

Open Chrome op je Android-telefoon Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek Tik op Instellingen Scroll naar beneden naar Site-instellingen en selecteer het Tik op Pop-ups en omleidingen Zorg ervoor dat de schuifknop naar links staat Ga terug naar de vorige pagina Tik op Advertenties en doe hetzelfde

Chrome voorkomt nu dat de meeste pop-upadvertenties worden geladen en blokkeert advertenties volledig op sites met misleidende en opdringerige advertenties. In sommige opzichten is dit het beste van twee werelden, omdat u de inhoud waar u om geeft kunt ondersteunen zonder last te hebben van flagrante pop-ups.

Koop de uitstekende Ivacy VPN voor minder met deze geweldige kerstdeal Door Pocket-lint International Promotion · 24 December 2020 Een VPN kan uw digitale horizon enorm verbreden - profiteer van deze deal op een van de allerbeste die er is.

Maar wat als u nog een stap verder wilt gaan en alles wilt blokkeren? Lees verder.

Advertenties blokkeren met verschillende browsers

Als u Chrome wilt dumpen, zijn er genoeg browsers die robuustere opties voor het blokkeren van advertenties bieden. Houd er alleen rekening mee dat u uw geschiedenis en bladwijzers niet kunt synchroniseren met Chrome op de desktop, als u die gebruikt.

Onze favoriete optie is Firefox, waarmee u add-ons kunt installeren en die werken zoals Chrome-extensies op de desktop. uBlock Origin is een krachtige, gratis en open-source advertentieblokker die gemakkelijk kan worden toegevoegd aan de Firefox Android-browser, en die zo ongeveer alles blokkeert.

Een andere geweldige en volledige optie is de Opera-browser, die een solide ingebouwde advertentieblokker heeft en zelfs een gratis VPN. Er is zelfs een gewone Adblock Browser, als je alleen maar advertenties wilt blokkeren.

Advertenties blokkeren met een app

Zo, dat zijn de browsers, maar wat als je advertenties in andere apps wilt blokkeren? Zoals we hierboven al zeiden, heeft Google al lang geen apps meer die advertenties blokkeren in de Play Store, maar dat betekent niet dat je elders geen advertenties meer kunt blokkeren.

Je zult deze apps moeten side-loaden, wat een beetje intimiderend kan zijn als je het nog nooit hebt gedaan, maar het betekent niet dat de apps onbetrouwbaar zijn - alleen dat Google er niet zo happig op is dat je ze gebruikt. Begrijpelijk, gezien het bedrijfsmodel.

Apps als AdGuard en AdLock zijn afkomstig van bekende cyberbeveiligingsmerken en zouden dus volkomen veilig moeten zijn om te gebruiken. Het nadeel is dat ze gebaseerd zijn op een abonnement, dus je moet een maandelijks bedrag betalen zodra je proefperiode afloopt.

Geschreven door Luke Baker.