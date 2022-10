Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je hebt misschien gehoord dat de nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro VPN krijgen van Google One en vraagt je misschien af wat dat allemaal inhoudt. Eerder exclusief voor degenen die geabonneerd waren op de 2TB-plannen van Google One of hoger, alles wat je nu nodig hebt is een van de nieuwste telefoons van Google. Hier is alles wat u moet weten over de mobiele VPN-dienst, inclusief hoe het werkt en hoe u het op uw telefoon kunt inschakelen. Het werkt op zowel Android- als iOS-apparaten, als u zich abonneert op Google One.

Verder lezen:

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wat is VPN by Google One?

VPN by Google One is een mobiele VPN-dienst. Het is toegankelijk via de Google One-app op Android of iOS.

Het is een extra beschermingslaag waarmee u uw online activiteiten kunt versleutelen, ongeacht de app of browser die u gebruikt. U kunt browsen, streamen en content downloaden met een veilige en private verbinding en hoeft zich geen zorgen te maken dat hackers op onbeveiligde netwerken (zoals openbare Wi-Fi) uw gevoelige informatie onderscheppen. Google zei dat de VPN van Google One "wordt ondersteund door zijn "best in class netwerkarchitectuur" en heeft veel informatie gepubliceerd over hoe zijn VPN-service werkt en ervoor kan zorgen dat u altijd een snelle, beveiligde internetverbinding hebt met al uw apps en diensten.

Hoe werkt de VPN-dienst van Google One?

Google heeft zelfs een hele VPN by Google One whitepaper gepubliceerd waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe zijn VPN-dienst werkt. We raden aan dat te lezen als je de nitty gritty wilt.

Maar de TL;DR-versie is: Op uw apparaat, wanneer u uw webbrowser en apps gebruikt, kunnen ze uw informatie online communiceren.

Uw online activiteiten kunnen bijvoorbeeld worden bekeken door uw netwerkprovider en de sites die u bezoekt, kunnen u volgen op basis van uw IP-adres. Google merkt op dat sommige sites en apps verouderde, zwakke of helemaal geen encryptie gebruiken. Dat betekent dat uw onbeveiligde gegevens onderweg kunnen worden onderschept of gewijzigd door hackers.

Maar als u een VPN inschakelt, zijn uw online gegevens beschermd, omdat ze door een sterk versleutelde tunnel reizen. De VPN by Google One-tunnel wordt beheerd door Google en onderhouden via zijn "beveiligde wereldwijde servers". Nogmaals, lees Google's whitepaper voor de details over hoe zijn servers beveiligd zijn. Google zegt dat het de VPN-verbinding nooit zal gebruiken om uw surfactiviteiten te volgen, vast te leggen of te verkopen. Het bedrijf belooft dat zijn systemen "geavanceerde beveiliging hebben ingebouwd" die ervoor zorgt dat niemand de VPN gebruikt om uw online activiteiten aan uw identiteit te koppelen. Google heeft zijn client libraries open source gemaakt en heeft opgemerkt dat zijn end-to-end systemen onafhankelijk zijn gecontroleerd.

Hoe dan ook, om websites de juiste inhoud voor uw regio te laten tonen, wijst de VPN by Google One u een IP-adres toe op basis van uw huidige land. Maar websites kunnen dit IP-adres niet gebruiken om uw exacte locatie te bepalen.

Heeft u een Google One-abonnement nodig om de VPN te gebruiken?

Ja, hoewel Google onlangs heeft aangekondigd dat zijn VPN later dit jaar gratis zal zijn voor alle Pixel 7- en Pixel 7 Pro-gebruikers. Momenteel is de VPN beschikbaar voor degenen die zich abonneren op het 2TB (of hoger) Google One-plan in geselecteerde landen. Het 2TB-plan kost $ 9,99 per maand in de VS. Voor meer over Google One, wat het is, en hoeveel het kost, zie onze aparte gids.

Gemoedsrust wanneer je online verbinding maakt



Later dit jaar zullen #Pixel7 en 7 Pro de enige telefoons zijn met een VPN by Google One - zonder extra kosten.¹#MadeByGoogle



¹Zie de afbeelding voor meer info pic.twitter.com/P7lzyoMdek- Made by Google (@madebygoogle) 6 oktober 2022

Hoe VPN by Google One inschakelen

Het inschakelen van VPN by Google One gebeurt met één tik op de Google One-app.

Open de Google One-app op uw Android- of iOS-apparaat. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij uw Google-account. Tik onderaan de Google One-app op Voordelen. Zoek de VPN-voordelen en tik op Details weergeven. Schakel VPN inschakelen in.

Voor extra beveiliging kun je je telefoon zo instellen dat je alleen internet gebruikt als de VPN is ingeschakeld. Als uw VPN wordt verbroken, wordt de internettoegang geblokkeerd totdat de VPN opnieuw verbinding maakt.

Open de Google One-app. Tik onderaan op Voordelen. Zoek het VPN-voordeel en tik op Details weergeven. Tik op VPN-instellingen beheren. Schakel Internet blokkeren als VPN de verbinding verbreekt in. Als uw toestel opnieuw opstart, probeert de VPN automatisch opnieuw verbinding te maken.

Voordat het opnieuw verbinding maakt, wordt je internetverbinding niet geblokkeerd of beschermd.

Zodra de VPN opnieuw verbinding maakt, zie je een sleutel bovenaan je scherm.

U kunt deze instelling op elk moment uitschakelen in uw VPN-instellingen.

Meer hulp nodig? Bekijk de ondersteuningspagina van Google voor VPN by Google One.

VPN by Google One toevoegen aan uw snelle instellingen

U kunt VPN by Google toevoegen aan de snelle instellingen van uw Android-apparaat voor nog eenvoudigere toegang.

Is Apple Music het waard? Probeer de streamingdienst van Apple 3 maanden gratis Door Pocket-lint International Promotion · 27 juli 2021 Apple was niet de eerste die het spel voor het streamen van muziek gebruikte, maar het platform is super indrukwekkend.

Veeg vanaf de bovenkant van uw scherm twee keer naar beneden. Tik linksonder op Bewerken. Tik op de optie VPN by Google One en houd deze vast. Sleep vervolgens de instelling naar de gewenste plaats Als u een instelling wilt toevoegen, sleept u deze omhoog vanaf "Vasthouden en slepen om tegels toe te voegen".

Als u een instelling wilt verwijderen, sleept u deze naar beneden vanaf "Hier slepen om te verwijderen".

Welke apparaten kunnen de VPN van Google One gebruiken?

VPN van Google One is beschikbaar in de Google One-app voor Android- en iOS-apparaten.

Waar is de VPN van Google One beschikbaar?

De VPN van Google One is beschikbaar in geselecteerde landen/regio's: Oostenrijk, Australië, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Taiwan, het VK en de VS. Als u de VPN van Google One hebt ingeschakeld en uw thuisland of -regio wordt ondersteund, zal de VPN-dienst nog steeds werken wanneer u internationaal reist.

Geschreven door Maggie Tillman.