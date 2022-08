Hoe download je Google Chrome webbrowser op je Mac

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Voor velen is Google Chrome de enige webbrowser die het waard is om te gebruiken. Als u wilt weten waar al die ophef over gaat, zult u blij zijn te weten dat het downloaden en installeren ervan op uw Mac ongelooflijk eenvoudig en snel is om te doen. In deze gids leiden we u door de stappen, zodat u eindelijk Safari of Mozilla of wat dan ook kunt verruilen voor Chrome.

Als u Chrome gebruikt op uw Android-telefoon of -tablet of iPhone of iPad, kunt u overwegen om het ook op uw laptop of Mac te gebruiken. Uw bladwijzers, wachtwoorden, voorkeuren en geopende tabbladen worden naadloos gesynchroniseerd op al uw apparaten. Je kunt letterlijk verdergaan waar je gebleven was, wat betekent dat je eerst op je iPhone kunt surfen en vervolgens op je Mac je open tabbladen kunt openen. Bovendien hebben veel benchmarktests uitgewezen dat Chrome de snelste browser is die beschikbaar is. Er is dus weinig reden om hem niet te gebruiken. Tenzij u natuurlijk een probleem hebt met Google en zijn gegevensverzamelingspraktijken. Maar dat is een ander artikel.

De Chrome-browser van Google is niet vooraf geïnstalleerd op een Mac. Je moet hem downloaden, wat betekent dat je een andere webbrowser moet openen om naar de site van Google te gaan om hem te downloaden. Ironisch, toch?

Open Safari of een andere webbrowser op je Mac. Navigeer naar google.com/chrome. Klik op Chrome downloaden. Als het downloaden niet is gestart, klikt u op Chrome downloaden in de hoek van het scherm. Klik op Accepteren en Installeren en wacht tot het downloaden is voltooid. Zodra het downloaden van Chrome is voltooid, springt de downloadmap van uw Mac in het dock. Ga naar de download en dubbelklik op het bestand googlechome.dmg. Dit zal een schijfimage openen. In de pop-up sleept u het Google Chrome-pictogram naar de map Toepassingen. Dat is het! Chrome is nu geïnstalleerd op uw Mac.

De eerste keer dat u Chrome opent, zal uw Mac u vragen of u het programma wilt openen. Klik op Openen en zorg ervoor dat u zich aanmeldt bij uw Google-account. Als daarom wordt gevraagd, maakt u Chrome uw standaardbrowser.

Google heeft een ondersteuningspagina met meer informatie over het installeren van Chrome: Google Chrome downloaden en installeren.

Google Chrome is een van de populairste browsers ter wereld, maar omdat we het zo vaak gebruiken, vergeten we vaak wat het allemaal kan. Met Chrome kunt u natuurlijk pagina's bekijken, maar het zit ook boordevol verborgen hacks waarmee u uw internetbrowserervaring en digitale leven in feite kunt stroomlijnen. Van eenvoudige trucs waarmee u e-mails kunt verzenden vanuit de omnibar (de naam van Chrome voor de adresbalk) tot extensies waarmee u afbeeldingen op Pinterest kunt opslaan zonder ooit naar Pinterest.com te hoeven gaan, Chrome heeft alles wat u maar nodig kunt hebben of wilt hebben. Kijk maar eens naar de gids van Pocket-lint: Google Chrome tips en trucs: Krijg uw desktopbrowser onder de knie.

Geschreven door Maggie Tillman.