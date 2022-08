Hoe uw browser cache en cookies te wissen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u een probleem hebt met uw browser, kan het wissen van uw cache een snelle en eenvoudige manier zijn om het te verhelpen, met enkele kleine nadelen.

U kunt uw cache wissen in alle browsers, of u nu op een desktopcomputer, Mac of laptop werkt of zelfs op uw telefoon. Deze logica geldt voor Chrome, Edge, Firefox en meer.

In de volgende gids leggen we uit hoe u uw cachegeheugen leegmaakt en cookies verwijdert om eventuele problemen te verlichten.

Wanneer u een website bezoekt, slaat uw browser automatisch bepaalde informatie op. Als u een site regelmatig bezoekt, kan dit nuttig zijn omdat deze caching ervoor kan zorgen dat de site snel laadt en u een betere gebruikerservaring biedt. Afbeeldingen, video's en bepaalde delen van een site kunnen in de cache worden opgeslagen om de laadsnelheid te verhogen.

Tegelijkertijd slaan cookies uw specifieke gebruikersgegevens op, wat nuttig kan zijn als u een site gebruikt waarop u zich kunt aanmelden voor een account. Cookies worden ook gebruikt om u relevante advertenties te tonen en uw ervaring op de site waarop u zich bevindt en op het web aan te passen.

Als u uw cachegeheugen leegmaakt en uw cookies verwijdert, wordt deze informatie verwijderd en dit kan kettingreacties tot gevolg hebben. Sites die je eerder hebt bezocht, kunnen nu langzamer laden en je moet ook opnieuw inloggegevens invoeren, zelfs op sites die je eerder hebben onthouden.

Als alternatief voor het wissen van je cache kun je, als je problemen hebt met een bepaalde pagina waar je op surft, een veel eenvoudigere oplossing proberen.

Dit is in wezen het forceren van een harde refresh van de pagina die je aan het bekijken bent. Je weet al dat je de pagina waar je op zit kunt herladen door op de herlaadknop in de browserbalk te klikken. Dit zal waarschijnlijk je probleem niet oplossen. Dus wat je nodig hebt is een harde refresh. Hiermee wordt de pagina waar je op bent volledig vernieuwd, inclusief het wissen van de cache voor die specifieke pagina.

Dit is niet site-wide, dus het zal alleen helpen met één pagina en niet een hele site als er een groter probleem is, maar in de meeste gevallen werkt het perfect

Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

Op Windows - als je een Windows machine gebruikt, druk dan op CTRL en klik op de reload knop of druk tegelijkertijd op CTRL+F5. Als dat niet werkt druk je op CTRL+SHIFT+R.

Op Mac - als je Safari op een Mac gebruikt klik je op SHIFT en de herlaad knop of voor andere browsers druk je op CMD+SHIFT+R

Als je Chrome gebruikt, is het heel eenvoudig om de cache van je browser in een paar seconden te wissen. De snelste manier om dat te doen is door tegelijkertijd op CTRL+SHIFT+DEL te klikken. Dit brengt je rechtstreeks naar de instellingen die je nodig hebt om je cache en cookies te verwijderen.

Anders kunt u de cache-instellingen openen vanuit het Chrome-menu:

Klik op het menupictogram met de drie puntjes rechtsboven in het scherm Zoek naar de optie "meer tools Open die en klik op "browsegegevens wissen" Dan hebt u toegang tot de hulpmiddelen die u nodig hebt om de cache te wissen

Vanuit deze instellingen kunt u verschillende dingen wissen in een bepaalde tijdspanne. De standaardinstelling is 24 uur, maar u kunt ook kiezen om de browsergeschiedenis van de laatste zeven dagen of vier weken te wissen, of de hele tijd. U kunt er ook voor kiezen om alleen uw browsegeschiedenis of alleen de cookies of alleen de in het cachegeheugen opgeslagen afbeeldingen en bestanden of al het bovenstaande te wissen.

Als je agressiever wilt opschonen, klik dan op het tabblad geavanceerd om andere dingen te verwijderen, zoals gegevens van automatisch ingevulde formulieren, site-instellingen en meer.

Als u uw account gebruikt om gegevens over meerdere browsers en machines te synchroniseren, worden deze gegevens ook verwijderd. U moet zich dus eerst afmelden bij uw account in Chrome voordat u dit doet.

Het wissen van uw cache in Firefox is vergelijkbaar met dat in Chrome. De optie om uw cache te wissen bevindt zich in de instellingen van de browser.

Om deze instellingen te openen:

Klik eerst op het hamburgermenu van de browser en klik op instellingen Zoek naar "Privacy & beveiliging" aan de linkerkant van het menu Zoek dan naar het gedeelte met "cookies en sitegegevens" Klik op "gegevens wissen" en selecteer dan wat u wilt wissen Klik op "wissen

U kunt Firefox ook zo instellen dat uw cache automatisch wordt verwijderd telkens wanneer u de browser sluit. De instellingen hiervoor staan onder "privacy & beveiliging" en dan onder "geschiedenis". Selecteer dat en je zult geen geschiedenis bewaard hebben.

Het wissen van je cache in Edge is een beetje anders omdat het een beetje begraven ligt achter andere instellingen. Om het te vinden:

Klik op de drie puntjes menu knop rechtsboven Klik op "geschiedenis Klik vervolgens op het menu met de drie puntjes in het nieuwe geschiedenisvenster Klik dan op "Browsegegevens wissen" U hebt dan de mogelijkheid om verschillende dingen te wissen

Net als bij Chrome kunt u in deze browser verschillende tijdsbestekken kiezen, waaronder het laatste uur, de laatste 24 uur, de laatste zeven dagen, de laatste vier weken en alle tijden.

U kunt dan kiezen om uw cache, cookies, browsegeschiedenis, wachtwoorden en meer te wissen. Selecteer wat u wilt verwijderen en klik vervolgens op "nu wissen".

