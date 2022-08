Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google blijft Meet omvormen tot zijn alles-in-één videobellen-app, door meer functies van het inmiddels ter ziele gegane Duo over te brengen naar zijn enige vergader-app.

De belangrijkste toevoeging dit keer is live delen, een nieuwe functie waarmee deelnemers aan een videogesprek live activiteiten kunnen ondernemen via Google Meet - een vlotte nieuwe optie.

Dit kan betekenen samen video's kijken op YouTube, toevoegen aan een afspeellijst op Spotify of zelfs een spelletje spelen zoals Uno, volgens Google's blogpost over de update.

Dat is een leuke kleine functie die geweldig zou kunnen zijn voor iedereen die nog steeds vasthoudt aan regelmatige familiegesprekken, bijvoorbeeld.

Andere, meer traditionele functies zoals het plannen van en deelnemen aan vergaderingen hebben ook hun weg gevonden naar Duo (net voordat het wordt afgesloten), omdat het in feite volledig in Meet verandert.

Google heeft de afgelopen weken de updates voor Duo en Meet uitgerold, maar begint ze nu ook volledig samen te voegen.

Dat betekent dat als je Duo op je telefoon hebt staan, je waarschijnlijk vrij snel zult merken dat het pictogram en de naam zullen veranderen in Meet - Google zegt dat dit deze maand zou moeten gebeuren op telefoons en tablets, en dat andere apparaten zullen volgen.

Het is een vrij geleidelijke overgang, maar Duo zal snel genoeg helemaal verdwenen zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Britta O'Boyle.