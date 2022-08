Hoe apps van uw Android-telefoon te verwijderen en te verwijderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De kans is groot dat als je je Android telefoon al een tijdje hebt, je waarschijnlijk een flink aantal verschillende apps hebt geïnstalleerd. Sommige daarvan heb je niet nodig en wil je graag verwijderen en verwijderen van je telefoon.

Als je hebt gemerkt dat je telefoon klaagt dat het te vol is, een beetje traag loopt of gewoon vol met onnodige dingen zit, volg dan deze gids om ongewenste apps te verwijderen en terug te keren naar een gevoel van normaliteit.

Als je veel apps hebt geïnstalleerd en je wilt er een paar verwijderen, is de eerste stap om de beledigende apps te vinden. Om dit te doen, moet je de app-lade openen en ze allemaal openen.

Dit doe je meestal door op het startscherm van je telefoon naar boven te vegen. U kunt dan alle apps zien en de probleemapps zoeken.

Het proces voor het verwijderen van apps varieert enigszins van telefoon tot telefoon, maar is over het algemeen vrij vergelijkbaar.

Zoek de app die u wilt verwijderen Houd het app-pictogram ingedrukt Zoek naar de optie om te verwijderen of een knop met de tekst "app info" en tik daarop

Als u op "app info" hebt getikt, komt u op een ander scherm waar u verschillende opties hebt, waaronder een om de app te openen, een om de app geforceerd te stoppen als hij problemen veroorzaakt en de deïnstallatieknop.

Op sommige Android-telefoons kun je ook zien dat als je een app ingedrukt houdt en dan omhoog veegt naar de bovenkant van het scherm, er een prullenbakpictogram verschijnt met de tekst "uninstall". Sleep de app naar dat gebied en u zult worden gevraagd met een optie om te verwijderen of te annuleren.

U kunt dit proces herhalen voor elke app die u van uw apparaat wilt verwijderen.

Als je apps van je startscherm wilt verwijderen in plaats van de app-lade, zie je mogelijk een optie om de app te 'verwijderen' of 'verwijderen'. Dit verwijdert de app niet, maar verwijdert deze gewoon van het startscherm en houdt deze op je telefoon. Als u probeert om een app volledig van uw apparaat te verwijderen, zorg er dan voor dat u op verwijderen klikt.

Een alternatief voor het verwijderen van apps afzonderlijk van uw telefoon is om het te doen via de Google Play store. Hiermee kunt u meerdere apps selecteren en deze snel verwijderen.

Koop de uitstekende Ivacy VPN voor minder met deze geweldige kerstdeal Door Pocket-lint International Promotion · 24 December 2020 Een VPN kan uw digitale horizon enorm verbreden - profiteer van deze deal op een van de allerbeste die er is.

Om dit te doen volg je deze stappen:

Open de Google Play app op je telefoon

Klik rechtsboven op je profielafbeelding

Druk op "apps en apparaten beheren"

Klik op het tabblad "beheren

Scroll door de lijst en vink de apps aan die u niet wilt gebruiken

Vink het selectievakje aan de rechterkant aan om meerdere apps te selecteren

Klik op het prullenbakpictogram boven aan de app om de apps te verwijderen

Er zijn handige filters die u in Google Play kunt gebruiken om de apps te sorteren en de apps te vinden die u wilt verwijderen. Wanneer u in de sectie "apps en apparaat beheren" bent, ziet u aan de rechterkant een optie die wordt weergegeven als "onlangs bijgewerkt". Klik daarop en je kunt filteren en sorteren op naam, meest gebruikt, minst gebruikt, recent bijgewerkt en grootte.

Als je oude ongebruikte apps wilt verwijderen, is filteren op minst gebruikt handig. Als opslagruimte een probleem is, is filteren op grootte de beste optie.

Een andere manier om apps van je telefoon te verwijderen is via de instellingen. Open je telefooninstellingen en je zult zien dat er een manier is om met een paar drukken op de knop naar de hele lijst met apps te gaan.

Open je telefooninstellingen

Klik op apps

Dan kun je klikken om alle apps te zien of naar beneden scrollen om ongebruikte apps te zien

Je kunt dan op de app klikken en op het prullenbakpictogram klikken of gewoon op het prullenbakpictogram naast de app om de app te verwijderen

Je kunt op deze manier niet gemakkelijk meerdere apps selecteren, maar je kunt wel heel snel apps verwijderen die je niet wilt.

Geschreven door Adrian Willings.