(Pocket-lint) - Vorige maand kondigde Google aan dat Meet en Duo zouden worden samengevoegd. Meer specifiek beloofde het om de functies van Meet in de Duo app te brengen . Dat proces is nu aan de gang en voor veel gebruikers live. Helaas maakt Google deze overgang niet duidelijk, want beide apps worden niet verwijderd. Duo is omgedoopt tot Meet en zal functies uit beide apps bieden, terwijl Meet Meet blijft. Pocket-lint heeft alles wat je moet weten op een rijtje gezet.

Google probeert zijn aanpak van communicatie-apps te stroomlijnen. Het bedrijf uit Mountain View voegt zijn belangrijkste videobeltools, Google Duo en Google Meet, samen in één platform.

In de toekomst zal er alleen nog Google Meet zijn. Google heeft al kernfuncties van Meet toegevoegd aan de Duo app en deze omgedoopt tot de "Meet" app. Maar de oude Google Meet-app gaat voorlopig nog niet weg. Deze wordt omgedoopt tot "Google Meet (original)" en zal beschikbaar blijven in app stores tot hij later officieel wordt afgeschreven. Google zei dat duo.google.com de komende maanden ook zal worden omgeleid naar meet.google.com/calling.

Juli 2022: Google heeft een Duo-update uitgebracht die functies van Google Meet heeft toegevoegd.

Google heeft een Duo-update uitgebracht die functies van Google Meet heeft toegevoegd. Augustus 2022: Google rolde een update uit op iOS en Android die het Duo logo veranderde in het Meet icoon.

Google rolde een update uit op iOS en Android die het Duo logo veranderde in het Meet icoon. September 2022: Iedereen die de nieuwe Meet-app downloadt, ontvangt de nieuwe Meet/Duo-combo-app.

Iedereen die de nieuwe Meet-app downloadt, ontvangt de nieuwe Meet/Duo-combo-app. Later in 2022: Duo.google.com wordt omgeleid naar meet.google.com/calling.

Met de gecombineerde app kunt u zowel groepsgesprekken als één-op-één gesprekken voeren en vergaderingen houden. Het gebruikt Gmail-adressen en telefoonnummers om te kunnen chatten met contacten.

Google hoopt dat het merk "Google Meet" uw favoriete beloplossing wordt - vrij van problemen die andere chatprogramma's kunnen ondervinden. Veel mensen prezen de originele Duo app, die in 2016 werd gelanceerd, omdat het je iemand rechtstreeks liet bellen - inclusief hun telefoonnummer - zonder links te hoeven sturen of je op de Meet-knop te laten tikken in een Google Agenda-uitnodiging. Het leek eigenlijk veel op FaceTime. Nu zijn al die bekende en geliefde functies beschikbaar in de nieuwe Meet-app, samen met de oude Meet-functies die je misschien leuk vond. Er wordt niets geschrapt - behalve de oude (originele) Meet-app, natuurlijk, die met pensioen gaat.

Als je een bestaande Google Duo-gebruiker was of een gebruiker van de oorspronkelijke Google Meet-app, zullen je geschiedenis, contacten en berichten niet verdwijnen in de verandering. Google beloofde de platforms "zorgvuldig" te integreren. In feite, als je Duo al geïnstalleerd hebt, hoef je niets te doen. Het wordt gewoon de nieuwe Meet-app. Makkelijk zat.

Als u een gebruiker bent van de oude (originele) Meet-app, hoeft u niets te doen. De nieuwe Duo-functies zullen gewoon ontbreken.

Google kan uiteindelijk ook de ondersteuning voor de app beëindigen. Google zegt dat het oorspronkelijke Meet-gebruikers zal informeren wanneer ze "moeten migreren naar de nieuwe app-ervaring", maar het is niet specifiek over wanneer dat zal gebeuren.

Op dit moment niet. Houd in gedachten dat Google in maart 2022 aankondigde dat het Hangouts zou sluiten ten gunste van Google Chat. Het werd de standaard chat-applicatie van Google, wat betekent dat gebruikers naar Chat werden omgeleid wanneer ze Hangouts in Gmail op het web probeerden te bezoeken of de oude Hangouts mobiele apps probeerden te gebruiken. Google beëindigde vorige maand ook de ondersteuning van derden voor Google Talk / GChat.

Sorry. Deze verschuiving is de nieuwste stap in de voortdurend evoluerende messaging-strategie van Google, die over het algemeen meer hoofdbrekens krijgt naarmate je er meer over leest. Kijk op Google Meet's support hub als je meer hulp nodig hebt.

