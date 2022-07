Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is een seizoen van updates voor Google Maps, met tal van nieuwe functies voor de dienst, waaronder de chique nieuwe 3D Immersive View waarmee je gedetailleerde fly-bys van beroemde bezienswaardigheden kunt bekijken.

Een van de welkome toevoegingen is echter veel meer gericht op functionaliteit en kan een zegen zijn voor diegenen die bezorgd zijn over hun veiligheid tijdens het navigeren in onbekende (of bekende) gebieden.

Er wordt een nieuw meldingssysteem toegevoegd aan de gedeelde locatie-functie, waarmee je mensen een prod kunt sturen wanneer je op een gekozen punt op Google Maps aankomt - of, sterker nog, waarmee je zelf een prod kunt krijgen wanneer een vriend of geliefde hetzelfde doet.

Dit kan ideaal zijn als je een ontmoeting op een locatie organiseert, zodat je kunt zien wanneer mensen aankomen, maar heeft ook meer voor de hand liggende veiligheidsvoordelen. Het voorbeeld dat Google geeft in zijn blogpost over de functies noemt bijvoorbeeld het inchecken van iemand die een solowandeling maakt.

Om ervoor te zorgen dat de functie niet wordt misbruikt om locaties te traceren, zal de persoon wiens locatie wordt gedeeld er herhaaldelijk aan worden herinnerd dat dit gebeurt en in staat zijn om het eenvoudig uit te schakelen, en je kunt ook mensen blokkeren zodat ze je hun eigen locatiemeldingen sturen als deze niet relevant of interessant voor je zijn.

Volgens die blogpost komt er nog een andere welkome verandering in Kaarten, in de vorm van veel gedetailleerdere informatie over fietsroutes die je kunt bekijken voordat je op pad gaat.

Deze informatie omvat de hoeveelheid verkeer die je kunt verwachten, hoogte-informatie en een stap-voor-stap lijst van de nodige bochten.

Hoewel fietsen over de hele wereld sterk in opkomst is, zijn de routebeschrijvingen van Google Maps soms nog behoorlijk gebrekkig, althans in Londen, dus het is goed om te zien dat er meer werk wordt gemaakt van dit deel van de navigatiefuncties.

Geschreven door Max Freeman-Mills.