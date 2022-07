Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat er nieuwe functies naar Chromebooks komen, waaronder een video-editor en filmmaker voor Google Photos.

De update zal dit najaar voor het eerst beschikbaar komen voor Chromebook-gebruikers, aldus Google in een blogbericht. Wie een Chromebook bezit, zal een "end-to-end film kunnen maken die bestaat uit meerdere videoclips, foto's, een titelkaart en muziek". Je kunt thema's voorstellen aan de Google Foto's-app, evenals specifieke foto's en video's, zodat de app een film voor je kan genereren. Je kunt ook de weg van het blanco canvas bewandelen en inhoud selecteren en rangschikken zoals jij dat wilt, compleet met de mogelijkheid om "videoclips bij te snijden of te bewerken om de helderheid, het contrast en meer aan te passen".

De nieuwe Google Foto's-app zal ook zogenaamde Real Tone filters bevatten. Deze zijn gemaakt om "goed te werken in alle huidtinten".

Google zegt dat je kunt schakelen tussen bewerken in de Galerij-app van Chromebooks, de Bestands-apps en de Google Foto's-app zelf, zodat je een video kunt openen in de Galerij-app en deze direct naar Google Foto's kunt verplaatsen om hem naadloos te bewerken.

Deze functionaliteit zal later dit jaar beschikbaar komen als onderdeel van een update voor Chrome OS. Google kondigt nog niet aan of deze videobewerkingsfuncties ook naar de mobiele apps Google Photos voor iOS en Android zullen komen, maar over het algemeen vindt Google de meeste van de nieuwste functies van de app wel op alle platforms terug. We vermoeden dat Chromebook-gebruikers gewoon als eerste aan de beurt zijn, en dat andere apparaten zullen volgen.

Voor meer over Google Photos en hoe het werkt, inclusief tips en trucs, zie Pocket-lint's diepgaande gids.

