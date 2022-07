Google Maps 3D Immersive View uitrol voor sommige oriëntatiepunten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google is begonnen met de uitrol van de beloofde Immersive View-functie in zijn Maps-app voor Android en iOS, waarmee je een 3D-rendered flyby krijgt van een aantal bezienswaardigheden in een paar grote steden.

De functie werd voor het eerst aangekondigd tijdens Google I/O in mei en zal in de loop van de tijd verder worden uitgewerkt. Maar om je een glimp te geven van wat het zal bieden, kun je een gerenderde videoclip zien wanneer je zoekt naar ongeveer 100 oriëntatiepunten in Londen, New York City, Barcelona, San Francisco en Tokio.

Het zal uiteindelijk worden uitgebreid met AI-gegenereerde weergaven van restaurants en andere populaire locaties, om u een beter inzicht te geven van een regio voordat u op reis gaat.

We zochten bijvoorbeeld naar de "Tower of London" en "Big Ben", en werden getrakteerd op Immersive View clips van beide (nou ja, Elizabeth Tower in het geval van de laatste, want Big Ben is eigenlijk de naam van de klok binnen).

Andere gebouwen die je kunt bekijken zijn Alcatraz en het Empire State Building.

De beelden vanGoogle's fly-by zijn niet altijd helemaal accuraat - we zagen een paar wiebelende, haperende delen van het Palace of Westminster - maar gezien het feit dat ze automatisch zijn gegenereerd met behulp van Street View en satellietbeelden, zijn ze niettemin behoorlijk indrukwekkend.

U kunt het zelf uitproberen door de naam van een bezienswaardigheid in te voeren in de zoekbalk van Google Maps en te tikken op de video die verschijnt vóór de foto's onderaan het scherm.

