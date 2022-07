Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google Maps zou binnenkort een nieuwe functie kunnen introduceren die rekening houdt met uw voertuigtype bij het kiezen van een route - specifiek bij het zoeken naar de meest brandstofzuinige optie.

Een eco-vriendelijke modus wordt sinds eind 2021 aangeboden in de VS, die een bestuurder de beste route geeft om te nemen om gas (benzine) of diesel te besparen. Een teardown van de laatste bèta-update door 9to5Google heeft echter onthuld dat een toekomstige versie van Google Maps ook rekening zal houden met je motortype.

"Nieuw! Krijg brandstofzuinige routes die zijn afgestemd op het motortype van uw voertuig. Bespaar meer brandstof door uw motortype te kiezen," staat er binnen de APK.

"Deze info helpt Maps de route te vinden die je de meeste brandstof of energie bespaart."

Het lijkt erop dat je zal kunnen kiezen tussen gas-, diesel-, elektrische en hybride motoropties. Een gevonden route zal dan gedeeltelijk gebaseerd zijn op die informatie, met het doel om u brandstof of batterijbereik te besparen.

Dit kan vandaag de dag van vitaal belang zijn, nu de brandstofprijzen de pan uit rijzen en de oplaadinfrastructuur nog steeds in opbouw is.

Er is nog geen indicatie over wanneer de nieuwe functie zou kunnen worden toegevoegd aan de volledige release van Google Maps, hoewel 9to5Google suggereert dat het waarschijnlijk "weken" is in plaats van maanden.

Geschreven door Rik Henderson.