(Pocket-lint) - Als u wilde overstappen van iPhone naar Android, maar u wilt uw berichten, contacten en gegevens echt niet verliezen, dan snappen wij dat. En Google ook.

Onlangs lanceerde Google, net als Apple's app waarmee je spullen van Android naar iPhone kunt verplaatsen, zijn 'Switch to Android'-app in de App Store. En - dankzij een recente Play Store-update - kun je hem nu ook echt gebruiken.

Het laat je draadloos gegevens overzetten en we gaan je laten zien hoe je het gebruikt; je kunt de video hieronder volgen of verder lezen voor de geschreven gids.

We zullen echter dit zeggen: de draadloze methode is niet zo goed als de gebruikelijke bekabelde methode. Op dit moment zijn alleen contacten, agenda-afspraken, foto's en video mogelijk. Met de bekabelde methode kunt u ook apps, berichten en veel meer gegevens meenemen, dus we hebben de handleiding voor de bekabelde methode hieronder opgenomen.

De eerste stap voor de nieuwe draadloze methode ligt voor de hand. Je moet de 'Switch to Android' app downloaden op je iPhone. Op dit moment is het niet echt te zien in de zoekopdracht wanneer u naar de App Store gaat en ernaar zoekt. U kunt het echter hier krijgen.

Open die app en geef hem alle toestemmingen die hij nodig heeft om te werken, tik vervolgens op 'Accepteer de servicevoorwaarden' en druk op 'Start'. Nu zie je een scherm met een camera zoeker voor het scannen van een QR code. Laat je iPhone daar voor nu.

Deze dienst is bedoeld voor mensen die willen overstappen op een gloednieuwe telefoon. Er is geen app te installeren op de Android telefoon, in plaats daarvan, het is een onderdeel van de eerste set-up proces. Wat meer is, uw nieuwe telefoon moet draaien op Android 12 of later, evenals de nieuwste versie van Google's Play Services. Je zult snel te weten komen of je het kunt doen, of niet, als je begint met het set-up proces van je nieuwe telefoon.

Zet de nieuwe Android-telefoon aan

Start het set up proces - maak verbinding met Wi-Fi (dit is belangrijk)

Op het scherm 'Apps en gegevens kopiëren', tikt u op 'volgende'.

Tik in het scherm 'Gebruik uw oude toestel' nogmaals op 'volgende

Tik in het scherm 'Zoek de kabel van uw oude apparaat' op 'geen kabel'.

Tik op 'Op een andere manier kopiëren' in het pop-up venster

Selecteer 'Overschakelen van iPhone of iPad' op het volgende scherm

Als u niets van dit alles ziet in het set-up proces van uw nieuwe telefoon, zult u niet in staat zijn om de 'Overschakelen naar Android' app te gebruiken, dus moet u de oudere methode van het gebruik van Google Drive volgen. De setup zal u door dit proces leiden.

Als u de optie voor overdracht met een kabel ziet, maar geen optie voor draadloze overdracht, hebt u een paar opties. Je kunt naar beneden scrollen naar onze gids voor de bekabelde overdracht hieronder (die sowieso veel beter is), of je kunt de rest van het set-upproces op de telefoon overslaan en controleren op software- en systeemupdates op de telefoon voor de nieuwste Play Services-update.

Zodra dat is gebeurd, moet je de telefoon een fabrieksreset geven en dit proces opnieuw vanaf het begin beginnen. We raden je aan om hier geen tijd aan te verspillen en gewoon voor de bekabelde overdracht te gaan.

Ervan uitgaande dat je nu op de draadloze overdracht pagina van de instellingen van je Android telefoon bent, kun je nu beginnen met het kopiëren van je gegevens.

Klik op 'Toestaan' op het scherm 'Locatie nodig om draadloos te kopiëren

Klik op 'Volgende' op het aanmeldscherm van je Google-account

Meld u aan bij uw Google-account

Op het volgende scherm zou u een QR code moeten zien

Scan de QR code op uw iPhone met behulp van de Switch to Android app

Tik op 'Verbinden' om draadloos verbinding te maken met de Wi-Fi van de Android telefoon

Als deze stap in eerste instantie mislukt, blijf het dan gewoon proberen. Het duurde een paar pogingen om verbinding te maken om te beginnen.

U krijgt een pop-up die zegt dat het toestemming nodig heeft om verbinding te maken met apparaten op uw lokale netwerk, tik op 'Ok'. Dan heeft de app toegang nodig tot je gegevens, dus druk op 'Doorgaan', en geef het toegang tot je contacten, agenda's en foto's. Dan verschijnt er een draaiend logo en zegt het dat het klaar is om te kopiëren.

De volgende stap is het selecteren van de bestanden en gegevens die je wilt overzetten. En dit is waar je de beperkingen van de draadloze dienst ziet. Alleen contactpersonen, agenda's, foto's en video's kunnen worden overgezet. Als je de bekabelde route kiest en ze met een kabel verbindt, krijg je veel meer, inclusief oude apps.

Als deze vier de enige gegevens zijn die je nodig hebt, druk je op Doorgaan en wacht je tot de overdracht is voltooid. Terwijl het dat doet kun je doorgaan met het instellen van de Android telefoon terwijl het de gegevens op de achtergrond doorhaalt. Dan kom je bij het 'Kopieer je gegevens scherm'. En dat is het. Gewoon wachten tot de gegevens zijn overgezet.

Voor deze methode heb je de 'Switch to Android' app helemaal niet nodig. U hebt alleen uw iPhone, een Lightning-naar-USB-C-kabel en de Android-telefoon nodig waarnaar u gegevens wilt overbrengen. We zullen dit als een tip zeggen om mee te beginnen: zorg ervoor dat beide telefoons volledig zijn opgeladen, anders zou je iPhone batterijsap kunnen gaan zuigen van de nieuwe Android-telefoon. En het kan een tijdje duren.

Net als bij de draadloze versie, doorloop je het set-up proces van de nieuwe telefoon totdat je bij het scherm komt dat vraagt of je gegevens van je oude telefoon wilt kopiëren.

Als je het scherm ziet met de tekst 'Gebruik je oude apparaat', druk je op 'Volgende'.

Pak de Lightning naar USB-C kabel en druk op 'volgende'.

Blijf op volgende drukken en volg de instructies

Steek het Lightning-uiteinde in uw iPhone wanneer u dat wordt gevraagd

Steek het USB-C uiteinde in de nieuwe Android telefoon wanneer dat wordt aangegeven

Op uw iPhone krijgt u een pop-up waarin u wordt gevraagd om het nieuwe apparaat te vertrouwen. Klik op de vertrouwensoptie en voer uw pincode of wachtwoord in. Vanaf dit punt is het vrij eenvoudig. Terwijl beide telefoons verbonden blijven, doorloop je de rest van het installatieproces op de Android-telefoon.

Meld u aan bij uw Google-account

Doorloop de stappen totdat je het scherm ziet dat zegt dat het klaar is om te kopiëren (dit kan een tijdje duren)

Selecteer alles wat u wilt kopiëren en druk op 'doorgaan'

Start het kopieerproces, en wacht

Dit is het zo'n beetje. Het zal even duren als je veel gegevens hebt om over te zetten, maar het zou alles voor je moeten kopiëren.

Geschreven door Cam Bunton.