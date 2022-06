Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat het Google Meet op het web gaat updaten met een nieuwe beeld-in-beeld modus. Dit is een belangrijke multitasking-functie waarmee u kunt zien wat er gebeurt tijdens een Google Meet-videogesprek terwijl u nog steeds ander werk op uw computer kunt doen. Hier leest u hoe de functie werkt.

Google biedt de beeld-in-beeld-modus alleen aan in Google Meet op het web.

Met andere woorden, de functie is alleen beschikbaar als u een Meet-videogesprek voert via meet.google.com in de Chrome-browser. Als dat het geval is, kun je in de beeld-in-beeld-modus maximaal vier videotegels van vergaderplatforms zien in een zwevend venster boven op andere toepassingen. In een korte demo liet Google zien hoe u uw Meet-videogesprek rechtsonder op uw scherm kunt laten zweven en toch andere taken kunt blijven uitvoeren, ook in de Chrome-webbrowser, zoals het verzenden van een e-mail.

Start of neem deel aan een Google Meet webgebaseerd videogesprek vanuit de Chrome-browser. Klik onder in uw tabblad Meet op Meer opties (drie puntjes). Selecteer vervolgens Beeld-in-beeld openen.

Dat is het!

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 18 juni 2022

Er zijn geen beheerderscontroles beschikbaar voor de nieuwe functie.

De uitrol is gestart op 16 juni 2022 en zal naar verwachting een paar weken in beslag nemen.

De nieuwe functie is beschikbaar voor:

Alle klanten van Google Workspace

Alle oudere klanten van G Suite Basic en Business

Alle gebruikers met persoonlijke Google-accounts

Ga naar het Helpcentrum van Google voor meer informatie over multitasken met beeld-in-beeld en het wijzigen van uw lay-out in Google Meet.

Geschreven door Maggie Tillman.