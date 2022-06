Google Maps rolt luchtkwaliteitsindex uit, zo kunt u het controleren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google rolt een nieuwe Air Quality Index-laag uit in Google Maps op iPhone en Android, waarmee je op elk moment de luchtvervuiling in de Verenigde Staten kunt controleren.

Dat betekent dat als u een reis plant en gevoelig bent voor pollen of andere allergenen/verontreinigende stoffen in de lucht, u de niveaus kunt controleren voordat u op reis gaat. Als het in een stad smogt of de luchtkwaliteit echt slecht is, kun je dat zien.

Ook wordt er een laag met bosbranden toegevoegd aan kaarten in de VS, zodat je kunt zien welke invloed die hebben gehad op de lucht in de getroffen gebieden en deze kunt vermijden. De gegevens worden geleverd door de EPA, PurpleAir en andere 'betrouwbare overheidsinstanties'.

Wanneer u Google Maps op iPhone of Android opent, zoekt u een locatie in de VS die u wilt controleren. Tik nu op het lagen icoon in de bovenhoek dat eruit ziet als twee op elkaar gestapelde vierkanten.

U ziet nu een pop-up menu verschijnen met de gebruikelijke mogelijkheid om kaarttypen en details te selecteren. Tik onder 'Kaartdetails' op 'Luchtkwaliteit' en/of 'Bosbranden'. Eenmaal geselecteerd zie je een kleurgecodeerde score. Hoe lager, hoe beter. Alles onder de 50, in de groene zone, wordt als 'goed' beschouwd.

Deze nieuwe functie zit niet alleen in de Google Maps-app, u kunt de informatie ook vinden door gewoon in Google te zoeken. Zoek op 'Luchtkwaliteit bij mij in de buurt' of 'Luchtkwaliteit in [naam Amerikaanse locatie] en u krijgt dezelfde gedetailleerde informatie te zien.

Op dit moment is de Air Quality Index-laag alleen beschikbaar voor locaties in de Verenigde Staten. De functie is op dit moment nog niet uitgerold in andere landen. Iedereen, waar dan ook vandaan, kan het in de app controleren, maar ziet alleen de gegevens voor de VS verschijnen.

Google heeft de functie uitgerold naar de Google Maps-app voor zowel Android als iPhone, dus als u deze hebt geïnstalleerd en u in de VS bent (of naar de VS reist), kunt u dit in de app controleren. U kunt ook de Google-app of Google Zoeken in uw webbrowser gebruiken om specifiek te zoeken naar 'Luchtkwaliteit in [locatienaam]'.

Geschreven door Cam Bunton.