(Pocket-lint) - Google heeft eindelijk de Google TV-app naar iOS-apparaten gebracht.

De entertainment-app, die inhoudsaanbevelingen van streamingdiensten verzamelt en waarmee je eenvoudig een universele watchlist kunt maken, zal de vorige Google Play Movies and TV-app in de Apple App Store vervangen. Met andere woorden, als je Google Play Movies en TV al hebt geïnstalleerd, zou je eind 1 juni 2022 de Google TV-ervaring moeten krijgen.

Sommige grote streamingdiensten ondersteunen Google TV's vermogen om aanbevelingen samen te voegen en naar boven te halen niet, waaronder Netflix. Maar de Google TV-app voor iOS-apparaten zal u nog steeds in staat stellen om te beoordelen wat u eerder hebt bekeken, en u kunt de app gebruiken als een afstandsbediening voor Android TV of Chromecast met Google TV-apparaten. De app zal ook je bibliotheek met huur- en aankoopartikelen van Google bevatten, die je kunt openen via het tabblad "Jouw spullen". Google zei dat het tabblad "Hoogtepunten" een gepersonaliseerde dagelijkse feed is van nieuws, recensies en entertainment.

Houd in gedachten dat Google onlangs individuele gebruikersprofielen heeft toegevoegd aan de Google TV-ervaring. Ook zijn er mogelijk fitness-functies in de maak voor zijn tv-platform.

De Google TV-app is ook live voor gebruikers van Android-telefoons. De Google Play Movies and TV-app werd op 30 september 2020 bijgewerkt en omgedoopt tot de Google TV-app. Je kunt er ook mee bladeren om iets te bekijken, films en tv-programma's kopen of huren en je watchlist beheren.

Voor meer over Google TV en hoe het werkt, zie Pocket-lint's gids hier.

Geschreven door Maggie Tillman.