Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eindelijk vereenvoudigt Google zijn benadering van communicatie-apps. Het bedrijf uit Mountain View voegt twee videobelprogramma's, Duo en Meet, samen in één platform.

In de toekomst zal er alleen nog Google Meet zijn. Google zei dat het van plan is om Meet-functies toe te voegen aan de Duo app en dan de Meet app te sluiten. Het lijkt erop dat Google hoopt dat het merk "Google Meet" de oplossing wordt om te bellen - vrij van problemen die andere chatprogramma's kunnen ondervinden. Het zal gebruik maken van Gmail-adressen en telefoonnummers om u te laten chatten met contacten.

Google

Met de Duo-app, die Google in 2016 lanceerde, kun je iemand direct bellen - ook met hun telefoonnummer - zonder dat je links hoeft te sturen of op de Meet-knop in een Google Agenda-uitnodiging hoeft te tikken. Het lijkt veel op FaceTime. Google zei dat de Duo app later dit jaar zal worden omgedoopt tot Google Meet. De bestaande Meet-app wordt Meet Original en wordt daarna afgeschreven.

Als je een Duo of Meet gebruiker bent, zullen je geschiedenis, contacten en berichten niet verdwijnen door de verandering. Google belooft de platforms "zorgvuldig" te integreren.

Is Apple Music het waard? Probeer de streamingdienst van Apple 3 maanden gratis Door Pocket-lint International Promotion · 2 juni 2022

Voor meer over Google Meet en hoe het op dit moment werkt, zie Pocket-lint's gids hier over het communicatieplatform.

Geschreven door Maggie Tillman.