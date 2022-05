Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Google de Pixel 6 lanceerde, bracht het ook een nieuwe camerafunctie uit genaamd Real Tone. Het idee was dat het een natuurlijker resultaat zou bieden voor een aantal verschillende huidtinten.

Google vond dat foto's van mensen met een andere huidskleur dan wit, ongeacht de donkerte of tint, er vaak niet uitzagen zoals het hoort. Vaak zagen ze er contrastrijk en verwassen uit, of hadden ze een groene tint.

Met Real Tone is het de bedoeling dat de huid er natuurlijk verlicht uitziet, en dichter bij hoe de huid er met het blote oog uitziet. Het was eerst een exclusieve Pixel-functie, maar nu heeft Google de functie uitgerold naar Google Foto's op Android, iPhone en op desktop.

Er zijn vijf nieuwe Real Tone-filters: Playa, Honey, Isla, Desert en Clay. Hier lees je hoe je ze op al je apparaten kunt gebruiken:

Ondanks het feit dat het een Google-platform is, kan het even duren voordat de update op je Android-telefoon verschijnt, maar als je de bijgewerkte versie van Google Foto's eenmaal hebt geïnstalleerd, volg je de onderstaande stappen:

Open de app Google Foto's Kies de selfie/portret waar je het filter op wilt toepassen Tik op 'bewerken' in de werkbalk - deze ziet eruit als drie schuifregelaars/regelaars Veeg over de onderste balk op het volgende scherm totdat je 'Filters' ziet Selecteer 'Filters' en kies nu een van de Real Tone opties: Playa, Honing, Isla, Woestijn of Klei Tik nogmaals op het filter om de sterkte aan te passen Tik op 'aanpassen' om alle andere beeldeigenschappen bij te stellen

Het is een heel eenvoudig proces om te doorlopen als je niet tevreden bent met de manier waarop je huidskleur uit je smartphonecamera naar voren komt.

Zorg er eerst voor dat je de nieuwste versie van Google Photos op je iPhone hebt geïnstalleerd. We zagen de functie verschijnen in versie 5.92, maar als je in de App Store kijkt of er updates zijn, zou je moeten zien dat de functie daar beschikbaar is om te downloaden.

Open Google Foto's-app Kies de selfie/het portret waarop u het filter wilt toepassen Tik op het bewerkingspictogram in de onderste balk, het ziet eruit als drie schuifregelaars/regelaars Kies 'Filters' uit de opties aan de onderkant van het scherm Kies nu Playa, Honing, Isla, Woestijn of Klei Tik nogmaals op uw gekozen filter om de sterkte aan te passen Tik op 'aanpassen' om andere beeldeigenschappen bij te stellen

Eenvoudiger kan het niet.

Natuurlijk kunt u Google Photos ook gewoon openen via uw webbrowser op een Windows-, Mac- of Chrome OS-machine door naar photos.google.com te gaan. Volg vervolgens deze stappen:

Open de selfie of het portret waar je het filter op wilt toepassen Tik op het pictogram 'Bewerken' dat eruitziet als een regelaar met drie schuifjes Als het niet zo is, klik er dan linksboven in de zijbalk op Kies nu een van de Real Tone aangedreven filters: Playa, Honing, Isla, Woestijn of Klei Pas de schuifregelaar aan om de intensiteit van het filter te verhogen of te verlagen

Natuurlijk kun je, net als bij de mobiele apps, ook de helderheid, het contrast en de verzadiging fijnregelen door bovenaan op het schuifpictogram 'basisaanpassingen' te tikken.

Geschreven door Cam Bunton.