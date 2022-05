Waze nu verbonden met Apple Music

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Waze heeft eindelijk ondersteuning voor Apple Music toegevoegd aan zijn app, waardoor Apple's muziek streaming service in de vouw komt, waardoor gebruikers hun muziek kunnen streamen terwijl ze navigeren.

Het is niet de meest diepgaande systeem, gewoon laat je tracks overslaan, je volume aanpassen en afspelen of pauzeren van een deuntje, maar het is niettemin een functie die Apple Music gebruikers misschien al jaren op hebben gewacht.

Waze voegde immers zo'n vijf jaar geleden dezelfde ondersteuning toe aan Spotify, dus dit zat er al een hele tijd aan te komen.

Gezien het feit dat kleinere diensten als Deezer of iHeart Radio de integratie ook al een tijdje hebben, had je de traagheid van Google op het Apple Music-front misschien een beetje cynisch kunnen bekijken.

Google kocht Waze ver terug in 2013 voor een dikke 966 miljoen dollar om zijn verkeerswaarschuwingssystemen onder de paraplu te brengen die later Alphabet zou worden.

Of je het nu verdacht vindt of niet, Waze is geüpdatet om dat een zaak voor historici te maken om te beslissen - je kunt nu profiteren van de nieuwe integratie.

Geschreven door Max Freeman-Mills.