Google's AI kan briljante beelden creëren met alleen tekst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft kunstmatige intelligentie ontwikkeld die in staat is om afbeeldingen te maken op basis van eenvoudige tekstinvoer. Imagen, zoals het heet, is naar verluidt in staat om de concurrentie met gemak te overtreffen en realistische kunstwerken te maken op basis van de woorden van de gebruiker.

We hebben dergelijke technologie al eerder gezien, waarbij Generative Adversarial Networks en AI zoals VQ-GAN+CLIP, Latent Diffusion Models en DALL-E 2 kunnen worden gebruikt om interessante beelden te creëren.

We hebben AI inderdaad al eerder gebruikt om intrigerende portretten van mensen te maken. Maar Imagen belooft een "ongekende mate van fotorealisme en een diep niveau van taalbegrip".

Imagen is afkomstig van het Brain Team van Google Research. Dat team zegt dat Imagen zo goed werkt dankzij een doorbraak in het trainingsmodel waarbij het opschalen van het taalmodel hielp de prestaties te verbeteren. Het is nog vroeg, maar Imagen zou een interessant toekomstbeeld kunnen schetsen waarin AI kan worden gebruikt om afbeeldingen te maken in plaats van Photoshop.

Hoewel het nog niet beschikbaar is voor het publiek, zijn met Imagen al enkele indrukwekkende beelden tevoorschijn getoverd.

Zoals u in deze afbeeldingen kunt zien, is Google's AI in staat om met slechts een paar woorden een aantal grappige en eigenaardige afbeeldingen te maken.

Deze is gemaakt met de zin:

"Een foto van een wasbeer met een astronautenhelm op, die 's nachts uit het raam kijkt."

Dat is een gelukkige pup. Als je naar sommige van deze afbeeldingen kijkt, is het moeilijk te geloven dat ze door AI zijn gemaakt in plaats van echte foto's en een scheutje Photoshop.

Maar deze is gewoon gemaakt op basis van de tekst - "Een schattige corgi woont in een huis gemaakt van sushi."

Imagen kan schijnbaar gedetailleerde beelden maken door de eisen van de taal te begrijpen en de vele dingen die u het vraagt op te nemen.

Vraag "Een foto van een Corgi hond op een fiets in Times Square. Hij draagt een zonnebril en een strandhoed." en dat is wat je krijgt.

Sommige van de door AI gemaakte beelden zijn duidelijk iets obscuurder en abstracter dan andere, maar niet minder indrukwekkend als je kijkt naar de eisen van de gebruiker.

Hier had een van de onderzoekers gevraagd om een afbeelding van "Een brein op een ruimteschip op weg naar de maan".

Imagen kan niet alleen abstracte foto's maken, maar ook geloofwaardige en realistische foto's van objecten en gebeurtenissen uit de echte wereld.

Hier werd een verzoek om drie glazen bollen die in het water spatten bij een zonsondergang natuurgetrouw vastgelegd.

We zijn onder de indruk van het scala aan kunst dat deze AI kan maken. Het zijn niet alleen dieren of portretten van mensen, maar een heel scala aan dingen.

"Een transparant beeld van een eend gemaakt van glas. Het beeld staat voor een schilderij van een landschap."

Deze lijkt misschien meer op een klassieke stockfoto dan een foto gemaakt door AI, maar het is nog steeds het resultaat van wat er gevraagd werd.

"Spruiten in de vorm van tekst 'Imagen' die uit een sprookjesboek komen."

Deze heeft een echte dystopische vibe. De AI heeft een beeld gemaakt van een overstroomde kunstgalerie die door robots wordt bekeken.

"Een kunstgalerie met schilderijen van Monet. De kunstgalerie is overstroomd. Robots gaan rond de kunstgalerij met behulp van peddel boards. "

Als je in de woestijn bent, probeer je best koel te blijven. Deze cactus slaagt daar zeker in.

"Een kleine cactus met een strooien hoed en een neon zonnebril in de Sahara woestijn."

Hier heeft de AI schijnbaar een afbeelding gemaakt van een vogel die er ernstig teleurgesteld uitziet dat je zijn bitterkoekjes in het oog durft te houden.

Dit is ongeveer zo raar en geweldig als het maar kan.

"Een verchroomde eend met een gouden snavel die ruzie maakt met een boze schildpad in een bos."

Deze robots lijken romantisch wijn te drinken voor de Eiffeltoren.

We vinden het geweldig dat de AI, gezien de opdracht om een stel robots te laten dineren, ervoor koos om de robots elk twee drankjes te geven.

Stel je voor dat je een AI hebt waarmee je elk beeld kunt maken dat je wilt met slechts een korte zin. Wat zou je dan maken?

"Een buitenaardse octopus zweeft door een portaal en leest een krant."

Beste VPN 2022: De 10 beste VPN-aanbiedingen in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 25 mei 2022

"Een marmeren beeld van een Koala DJ voor een marmeren beeld van een draaitafel. De Koala heeft een grote marmeren koptelefoon op."

Geschreven door Adrian Willings.