Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google biedt een krachtige beeldherkenningsfunctie genaamd Google Lens. Pocket-lint heeft een aparte Google Lens-tutorial waarin wordt uitgelegd hoe de functie werkt en wat het in het algemeen kan doen, maar in deze gids lopen we met je door hoe je het nu kunt gaan gebruiken, specifiek in de Chrome-webbrowser op je laptop of desktopcomputer, en waarom je het zou moeten proberen.

Beginnend met het waarom voordat we ingaan op hoe, weet gewoon dat je Google Lens kunt gebruiken om elke online afbeelding te doorzoeken en te identificeren wat er wordt afgebeeld - alles van gebouwen en dieren tot kleding, planten en kunst.

Op laptops en desktops geeft Lens in Chrome u de optie om een afbeelding te zoeken, de bron te vinden, visuele overeenkomsten te zien, de tekst of een vertaling te krijgen en nog veel meer. Het is een alternatieve, meer visuele manier om extra details over een afbeelding te weten te komen. U kunt bijvoorbeeld een afbeelding van een hoofdtelefoon gebruiken om te zoeken naar meer informatie over waar u die kunt kopen, door afbeeldingen bladeren met visueel vergelijkbare hoofdtelefoons, of zoeken waar de afbeelding elders is gebruikt.

Pocket-lint

Toen Google Lens voor het eerst naar Chrome kwam voor laptops en desktops, als je het ging gebruiken op een afbeelding op een website, zou je browser een pagina met resultaten openen in een nieuw tabblad. In mei 2022 heeft Google de functie bijgewerkt, zodat de resultaten in plaats daarvan worden weergegeven in een moderner ogend paneel dat wordt geopend aan de rechterkant van de pagina/afbeelding die u bekijkt. Alleen wanneer u de bron van een afbeelding wilt vinden, opent Chrome een nieuw browsertabblad. Maar u kunt de ervaring ook uitbreiden zodat deze wordt geopend in een nieuw tabblad als u dat liever hebt. Standaard wordt het een paneel aan de rechterkant van uw scherm.

Google Lens kan u helpen meer te weten te komen over elke afbeelding op het internet. Het is al lang beschikbaar op mobiel, toegankelijk via de mobiele apps van Google op iOS-apparaten of de native camera-app op sommige Android-telefoons. In 2021 kwam Google Lens naar laptop- en desktopgebruikers via de Chrome-webbrowser - waar het kan worden geopend door met de rechtermuisknop op een online afbeelding te klikken en vervolgens "Afbeelding zoeken met Google Lens" te selecteren.

Voordat u begint: Google zei om Google in te stellen als je standaard zoekmachine en om te updaten naar de nieuwste versie van Chrome.

Open een pagina in Chrome. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding. In het menu, kies Zoek afbeelding met Google Lens. De zoekresultaten verschijnen aan de rechterkant van je scherm.

U kunt op de knop Uitvouwen in de hoek klikken om de resultaten in een nieuw tabblad te openen.

Beste iPhone-apps 2022: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 25 mei 2022

Opmerking: Als u met de rechtermuisknop ergens buiten een afbeelding klikt, kunt u in het menu kiezen voor 'Afbeeldingen zoeken met Google Lens' Nadat u op deze optie hebt geklikt, kunt u slepen om een afbeelding te selecteren.

Google biedt hier een Google Lens-ondersteuningspagina waarin wordt uitgelegd hoe u de functie in de Chrome-webbrowser voor laptops en desktops kunt gebruiken.

Geschreven door Maggie Tillman.