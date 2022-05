Google Street View toont nu historische beelden van locaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast beelden van hoe verschillende locaties er nu uitzien, kan Google Street View je nu ook laten zien hoe ze er in het verleden uitzagen.

Een historische tijdlijn is toegevoegd aan Street View in de Google Maps app voor Android en iOS.

Als je een Street View-afbeelding van een plaats bekijkt, zie je een nieuwe link "zie meer data". Als je daarop tikt, zie je verschillende beelden die door Street View-voertuigen zijn genomen in de afgelopen 15 jaar.

Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe nieuwe gebouwen worden gebouwd of hoe een winkelstraat in de loop der tijd verandert doordat verschillende winkelmerken komen en gaan.

De nieuwe functie is toegevoegd als onderdeel van Google's viering van de 15e verjaardag van Street View.

Het begon op 24 mei 2007 met slechts een handvol locaties, in San Francisco, New York, Las Vegas, Miami en Denver. Nu kun je je een weg vegen door meer dan 100 landen en gebieden over de hele wereld, plus de bezienswaardigheden bekijken van monumenten die je misschien niet kunt bezoeken, zoals de Eiffeltoren in Parijs en Burj Khalifa in de Verenigde Arabische Emiraten.

Er zijn plannen om in de toekomst nog veel meer unieke en afgelegen locaties toe te voegen, met een nieuwe Street View-camera die gepland staat voor uitrol in 2023.

Beste Amazon US Prime Day 2021 deals: Selecte deals nog steeds live Door Maggie Tillman · 24 mei 2022

Geschreven door Rik Henderson.