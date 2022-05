Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google's Street View viert momenteel zijn 15e verjaardag, oorspronkelijk op 24 mei 2007.

Het is in de afgelopen anderhalf jaar aanzienlijk gegroeid en bestrijkt nu meer dan 100 landen en gebieden. Nu zijn er plannen om het bereik nog verder uit te breiden, dankzij een nieuwe Street View-camera die veel draagbaarder is dan alle tot nu toe gebruikte camera's.

De nieuwe camera wordt momenteel getest voor een geplande volledige uitrol volgend jaar. Hij bevat dezelfde technologie - inclusief de resolutie, kracht en verwerking - als de camera in Google's Street View auto, maar is een fractie van de grootte. Google zelf omschrijft het als "de grootte van een huiskat" en het weegt slechts 6,8 kg.

Hierdoor kunnen Street View-medewerkers beelden maken op de top van bergen of gewoon via een plaatselijk stadsplein waar geen auto's kunnen komen.

De camera is ook modulair, zodat in de loop van de tijd nieuwe functies en kenmerken kunnen worden toegevoegd, zoals een Lidar-sensor om meer ingewikkelde details te scannen, zoals rijstrookmarkeringen en kuilen.

De camera kan ook op elke auto met dakdrager worden bevestigd en kan, omdat hij verbinding maakt met een mobiel apparaat, op afstand worden bediend.

Oh, en hij lijkt een beetje op Wall-E. Dus als je er een door je straat ziet rijden, weet je wat het is.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 24 mei 2022

Geschreven door Rik Henderson.