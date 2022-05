Google Wallet komt naar Android en Wear OS-apparaten om uw belangrijke kaarten te organiseren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft de terugkeer van Google Wallet aangekondigd, een dienst die zal inhaken op de huidige Google Pay-functies en de thuisbasis zal zijn voor al je kaarten - inclusief je ID.

Aangekondigd op Google I/O, hadden we eerder al gehoord van de veranderingen van gelekte Android 13 code, maar het is nu officieel - en in de komende weken zullen we Google Wallet zien op Android en WearOS-apparaten.

Google Wallet zal je fysieke portemonnee vervangen, zodat je al je kaarten veilig op één plek kunt bewaren, inclusief zaken als tickets, vaccinatiepassen, instapkaarten en in de toekomst rijbewijzen, ID-kaarten en digitale autosleutels.

Als je een Google Pay-gebruiker bent, zal dat bekend klinken, omdat je al veel van die dingen kunt toevoegen aan Google Pay - zeker, vaccinatiebewijzen, instapkaarten en loyaliteitskaarten kunnen daar al worden opgeslagen, hoewel het lijkt erop dat er ook ondersteuning zal zijn voor NFC-functies.

Een interessant element dat Google ook aankondigde op Google I/O was het omarmen van virtuele kaarten. Dit is niet nieuw, maar het idee is om betaalkaartgegevens te randomiseren, zodat je niet je echte kaartnummer weggeeft wanneer je een aankoop doet - dit is al gebruikelijk bij bestaande digitale bankdiensten.

Dit lijkt dus op een soort rebranding, waarbij de naam Google Wallet, die een paar jaar geleden werd afgeschaft rond de lancering van Google Pay, terugkeert.

De interessante toevoeging is de rijbewijs en ID kant van de dingen. Dit zou wel eens beperkt kunnen zijn tot de VS, met Google die zei dat het in gesprek was met verschillende staatsautoriteiten om deze functionaliteit mogelijk te maken.

Dus hoewel dit nieuws is, is het geen groot nieuws en Google Pay gebruikers zullen waarschijnlijk niet merken dat er een grote verandering is - maar het komt in de komende weken en we zullen dan in staat zijn om te zien of er echte veranderingen zijn.

Geschreven door Chris Hall.