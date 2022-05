Hoe speel je Google's gratis I/O Pinball spel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een browsergebaseerd flipperkastspel gepubliceerd in de aanloop naar zijn I/O-conferentie dit jaar.

Het spel is ontworpen om te pronken met enkele van Google's nieuwste en beste ontwikkeltools.

Het maakt gebruik van een framework genaamd Flutter, waarvan Google zegt dat het "een geweldige keuze is voor het bouwen van spellen gedreven door gebruikersinteractie, zoals puzzels en woordspellen."

De meeste mensen zullen zich niet al te druk maken over hoe het allemaal werkt, in plaats daarvan zullen ze onder de indruk zijn van de coole visuals en verslavende retro gameplay.

Het spel werkt op Android, iOS en desktop browsers. Het slimme framework zorgt ervoor dat het spel zich automatisch aanpast aan de schermgrootte, of je nu op een telefoon, tablet of laptop speelt.

Op een telefoon of tablet kunnen spelers op elke kant van het scherm tikken om de flippers te besturen, terwijl er op een desktop speciale toetsenbordbesturingen zijn; A en D voor de flippers en de spatiebalk om een nieuwe flipper af te vuren.

Alles wat je moet doen om I/O pinball te spelen is deze link bezoeken in je browser.

Daarna kun je kiezen uit een van de vier personages, waaronder onze favoriet, de Dino uit Google Chrome's no internet game.

Als dat gedaan is zie je instructies op het scherm die je vertellen hoe je moet spelen.

Het doel is om een zo hoog mogelijke score te halen door de bal in actie te houden. We weten zeker dat je het weet, het is pinball.

I/O pinball heeft een open-source code voor alle knutselaars die er zijn, die kun je openen op GitHub.

Google I/O is een jaarlijkse conferentie die in de eerste plaats bedoeld is voor ontwikkelaars en software, maar Google heeft het platform ook gebruikt om hardware lanceringen te teasen.

Dit jaar verwachten we nieuws met betrekking tot de vaak geruchtmakende Pixel Watch, maar de tijd zal leren of dit accuraat blijkt te zijn. Als je meer wilt weten over Google I/O, inclusief hoe je live kunt kijken, bekijk dan ons artikel hier.

Geschreven door Luke Baker.