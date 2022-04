Smart Replies komen eindelijk op Android Auto

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In december kondigde Google aan dat Android Auto binnenkort Smart Replies zou krijgen. Het heeft misschien iets langer geduurd dan verwacht, maar het lijkt erop dat de functie nu wordt uitgerold.

Meerdere gebruikers hebben gemeld dat de functie deze week is verschenen, dus als je ernaar uitkijkt om het te gebruiken, hoef je helemaal niet lang te wachten.

Als u niet bekend bent, kunt u met Smart Reply een bericht met één tik beantwoorden, door een aantal voorgestelde antwoorden aan te bieden waaruit u kunt kiezen.

Je hebt misschien al Smart Reply-suggesties zien verschijnen in je Gmail-app of Google Chat op je telefoon, maar in een auto zou je denken dat ze nog veel nuttiger zouden zijn.

Met de update voor Android Auto, wanneer u een bericht ontvangt en op de melding tikt om Google het hardop te laten lezen, verschijnen er een paar korte reacties op het scherm.

Als je op een reactie tikt, wordt het antwoord via de bijbehorende berichten-app verzonden en wordt de melding gewist. U kunt ook een antwoord sturen met spraakopdrachten of een aangepast antwoord maken met een andere knop.

Helaas zijn de antwoorden op dit moment een beetje rudimentair en lijkt de ervaring erg op die van Gmail op je telefoon.

Natuurlijk, ze komen van tijd tot tijd van pas, maar soms grenzen suggesties aan het onzinnige. We hopen dat Google zijn AI-slimheid gebruikt om de suggesties verder te verbeteren naarmate de functie rijper wordt.

Geschreven door Luke Baker.