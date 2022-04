Google's Nearby Share staat op het punt om een stuk handiger te worden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google's antwoord op Apple's AirDrop heet Nearby Share, het is erg handig voor degenen die het gebruiken, maar het is nog lang niet zo alomtegenwoordig als AirDrop.

Google is hard aan het werk aan de functie, hoewel, en het lijkt erop dat de volgende stap zal zijn om het gemakkelijker te maken om bestanden te delen tussen uw eigen apparaten.

Het wordt Self Share genoemd, en terwijl het nog niet uit is, is het al aanwezig in de nieuwste versie van Google Play Services.

De aankomende functie werd gespot door Mishaal Rahman, die naar Twitter nam om enkele screenshots te delen.

Nearby Share's "zelf-delen" modus zal u toelaten om snel bestanden te delen met andere apparaten die zijn aangemeld bij dezelfde Google-account, zonder de noodzaak om het aandeel goed te keuren.



Voor zover ik kan zien is dit nog niet uitgerold, maar het is aanwezig in de nieuwste versie van Google Play Services. pic.twitter.com/wdtxoiE2oz- Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 19, 2022

Met de nieuwe functie kunnen gebruikers bestanden overzetten tussen apparaten die zijn ingelogd op hetzelfde Google-account, zonder dat ze het delen vooraf hoeven goed te keuren.

Dit is precies de manier waarop het werkt met Apple AirDrop, waar twee apparaten die zijn ingelogd op dezelfde Apple ID kunnen overdragen zonder dat bevestiging nodig is.

Het is een relatief kleine verandering, maar door het verwijderen van een onnodige stap, komt Google dichter bij de naadloosheid van de AirDrop-ervaring.

Aangezien het al aanwezig is in Google Play Services, kunnen we ons voorstellen dat het niet lang zal duren voordat de functie wordt uitgerold. Misschien zien we een aankondiging tijdens I/O 2022.

