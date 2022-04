Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google lijkt stilletjes een 'Switch to Android' iOS app te hebben uitgebracht - een app waarmee iPhone gebruikers eenvoudig hun gegevens kunnen overzetten naar een Android telefoon zonder een kabel.

Dat is volgens de arendsogen van 9to5Google, die de ins en outs van de eerder geruchte app in een nieuwe video hebben laten zien.

De outlet voor het eerst gemeld over het bestaan van de Switch naar Android vorig jaar na vermeldingen van het werden gespot in een APK teardown.

Nu lijken we de resulterende app te hebben - zij het in een niet-vermelde vorm, op dit moment.

"De Switch to Android-app van Google helpt je om snel en veilig je belangrijkste datatypes - foto's, video's, contacten en agenda-evenementen - te verplaatsen naar een gloednieuw Android-apparaat zonder gedoe met kabels," leest de beschrijving van de apps in de Apple App Store.

Interessant genoeg, zoals 9to5Google suggereert, bevat deze lijst geen berichten, hoewel de app gebruikers lijkt te helpen iMessage uit te schakelen en de verwarring te voorkomen die het aan laten staan met zich meebrengt.

Zoals het rapport ook aangeeft, is de app momenteel niet via de traditionele weg te downloaden uit de App Store. En, toen we het op het moment van schrijven probeerden, bleek dat nog steeds waar te zijn.

Het lijkt er echter op dat je de app wel kunt downloaden via deze link naar de App Store.

Wanneer Google (of Apple) besluit om de app uiteindelijk officieel in de lijst op te nemen valt nog te bezien, maar het zou overstappers een veel gemakkelijkere weg moeten bieden om dat te doen - en dat had al veel eerder moeten gebeuren.

Hopelijk kunnen we binnenkort zien dat Switch to Android dezelfde ervaring biedt die Samsung Smart Switch heeft gecreëerd.

