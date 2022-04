Wat is de Retro Mode van Waze en hoe schakel je die in?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Waze, eigendom van Google, heeft een nieuwe functie voor beperkte tijd aangekondigd, genaamd Retro Mode. Het werkt precies zoals het klinkt: Wanneer ingeschakeld, kunt u de esthetiek van de app veranderen in een die veel meer vintage is.

Retro Mode is een nieuwe manier om het uiterlijk en het geluid van de Waze app te veranderen. Met een paar tikken kunt u de Waze app eruit laten zien als iets uit de jaren 70, 80, of 90. Bijvoorbeeld, als u overschakelt naar de jaren '70, hoort u navigatie-instructies van een "excentrieke DJ", compleet met een lavalamp stijl, en uw voertuig in de Waze app verandert in een klassieke VW-achtige bus. In de jaren '80 daarentegen krijg je een aerobics instructeur als navigator en een sportwagen met een boombox stemming. Wat betreft de jaren 90, krijgt u een desktop PC stemming, een klassieke SUV auto, en turn-by-turn instructies van een 90s popster.

Als je helemaal uit je dak wilt gaan, kun je de ontwerpveranderingen naar eigen voorkeur mixen en matchen. U kunt kiezen voor de jaren 90 PC sfeer, sportwagen, en 70s DJ navigator.

Open op je toestel de nieuwste versie van de Waze app en volg deze stappen:

Tik in de benedenhoek op Mijn Waze. In het menu dat verschijnt, raak je Drive with the 80s aan. Tik vanaf daar op elke optie en kies tussen de auto's, stemmingen en stemmen. Je kunt elementen uit de verschillende decennia mixen en matchen. Eenmaal tevreden, tik op Gereed. Dit thema zal de volgende keer dat je met Waze rijdt verschijnen.

Waze heeft gezegd dat deze functie er nu is tot half mei 2022, wat betekent dat de navigatie-app waarschijnlijk tegen juni weer normaal zal zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.