(Pocket-lint) - Google Meet, het hulpmiddel voor videogesprekken, is nu rechtstreeks beschikbaar in Google Documenten, Dia's en Sheets.

U kunt niet alleen een Google Meet-gesprek starten vanuit een van deze services, maar u kunt ook een document presenteren in een videogesprek. Terwijl u een document bekijkt, ziet u nu bovenin het Google Meet-logo en wanneer u erop klikt, ziet u een vervolgkeuzemenu met opties voor het starten van een Meet-gesprek. U ziet zelfs de gesprekken die uw team heeft gepland. (Als de vergadering momenteel actief is, staat er alleen "Nu" in een tekstballon, zodat u kunt deelnemen). In de war? Maak je geen zorgen. Pocket-lint heeft alles uitgelegd wat je moet weten over hoe je deelneemt aan een Google Meet-videogesprek vanuit Documenten, Sheets of Slides of hoe je een dergelijk gesprek start.

Open eerst op je computer een bestand in Google Documenten, Sheets of Slides. Volg nu de onderstaande stappen.

Klik rechtsboven op Ontmoeten en kies vervolgens een optie: Als u wilt deelnemen aan een geplande vergadering, klikt u op de naam van de vergadering waaraan u wilt deelnemen.

Om deel te nemen aan een vergadering met een vergadercode, klikt u op Gebruik een vergadercode > voer een code in. Om het gesprek in uw doc, spreadsheet of presentatie te brengen, klikt u op Deelnemen aan het gesprek. Aan de rechterkant ziet u in een zijpaneel uw vergadering.

Als u alleen op Deelnemen aan de vergadering hebt geklikt, wordt uw dossier niet gepresenteerd. Als u uw document wilt presenteren, klikt u op Scherm delen > selecteer het tabblad waarin u zich bevindt > Delen. Om uw presentatie te stoppen, klikt u rechtsonder op Stoppen met presenteren.

Klik rechtsboven op Vergaderen. Als u een nieuwe vergadering wilt beginnen, klikt u op Een nieuwe vergadering beginnen. Aan de rechterkant ziet u in een zijpaneel uw vergadering. Om mensen uit te nodigen voor uw vergadering, klikt u op Kopiëren > deel de vergaderlink. Om uw document te presenteren, klikt u op Scherm delen > selecteer het tabblad waarin u zich bevindt > Delen. Om uw presentatie te stoppen, klikt u rechts onderaan op Stoppen met presenteren. Om uw videovergadering te verlaten, klikt u rechts onderaan op Gesprek verlaten.

Google heeft een snelle en een geleidelijke uitrol van de functie gepland. De snelle uitrol begint medio april 2022 en duurt twee weken. De geleidelijke uitrol start op 1 mei en loopt tot 15 mei 2022.

Alle Workspace-klanten en legacy G Suite-gebruikers zullen de functie kunnen gebruiken.

Bekijk de blogpost en ondersteuningspagina van Google voor meer details.

Geschreven door Maggie Tillman.