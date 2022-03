Google voegt badges voor vertrouwde winkels toe aan winkelvermeldingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het tabblad Winkelen van Google kan een erg handige manier zijn om prijzen te vergelijken en producten in verschillende winkels te vinden.

Het probleem is dat onder de gebruikelijke bekende namen enkele relatief onbekende winkels zijn, en het kan moeilijk zijn om te weten welke betrouwbaar zijn.

Nu heeft Google aangekondigd dat het de ervaring gaat verfijnen door Trusted Store-badges aan zijn productvermeldingen toe te voegen.

De aankondiging kwam als onderdeel van Shoptalk , een retailconferentie die plaatsvindt in Las Vegas.

In de blogpost van Google staat: "Verkopers die uitstekende verzend- en retourservices bieden, kunnen bijvoorbeeld een badge ontvangen die aangeeft dat ze een vertrouwde winkel zijn, die naast hun gratis productvermeldingen op het tabblad Winkelen wordt weergegeven."

"Op basis van onze vroege tests is de kans groter dat verkopers met een Trusted Store-badge worden geklikt. We zien ook meer verkeer naar minder bekende verkopers."

Dit klinkt als geweldig nieuws voor zowel kleinere retailers als koopjesjagers , omdat het een deel van de stress wegneemt bij het bestellen bij een nieuwe winkel.

Google zegt dat het Shopping Experience Scorecard-programma en de daaropvolgende badges de komende maanden in de VS zullen worden uitgerold.

Er is op dit moment geen sprake van andere regio's, maar we denken dat het in de pijplijn zit.

Geschreven door Luke Baker.