Wat is de Look to Speak-app van Google en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een app, Look to Speak genaamd, waarmee gebruikers kunnen communiceren door alleen hun oogbewegingen en de camera aan de voorzijde van hun telefoon te gebruiken. Het werd onlangs gepromoot met een hartverwarmende advertentie die naast de Oscars liep.

Maar hoe werkt deze app, voor wie is hij bedoeld en hoe krijg je er toegang toe? Laten wij het uitzoeken.

Look to Speak is een app waarmee je uit een lijst met zinnen kunt kiezen met alleen je oogbewegingen, waarna de app deze zinnen hardop uitspreekt. Het is ontworpen om mensen met motorische functiebeperkingen en spraakproblemen te helpen gemakkelijker te communiceren.

De app maakt deel uit van Google's ' Start with One' -project op het ' Experiments with Google' -platform. Start with One is een verzameling experimenten die beginnen door met één persoon samen te werken om iets voor hen en hun gemeenschap te maken. In dit geval probeerde Google Sarah Ezekiel te helpen, een kunstenaar die lijdt aan motorneuronziekte.

Google zegt: "De hoop is dat Look to Speak nuttig zal zijn voor gemeenschappen met verschillende soorten tijdelijke, permanente of situationele handicaps."

Look to Speak is een app die beschikbaar is voor Android-gebruikers via de Google Play Store . Het is gratis te gebruiken en er is geen in-app-aanmelding vereist.

Het gebruik van Look to Speak is leuk en eenvoudig. Bij het eerste openen van de app moet u deze toestemming geven om toegang te krijgen tot de camera van uw apparaat, omdat dit nodig is om uw oogbewegingen te volgen.

Zodra dat is gebeurd, zie je instructies op het scherm die je door de stappen leiden van communiceren via Look to Speak.

Kortom, u krijgt een verzameling zinnen te zien die in twee kolommen zijn opgesplitst.

Als de zin die je zoekt in de linkerkolom staat, kijk je naar links, buiten de rand van het scherm, om te selecteren.

Vervolgens worden alle zinnen aan de linkerkant verdeeld over twee kolommen en kunt u het proces herhalen zoals eerder.

Dit gaat door totdat alleen de door u gekozen zin overblijft en dan wordt deze hardop uitgesproken.

Als u op elk moment boven het scherm kijkt, wordt een actie geannuleerd. Als u omhoog kijkt, kunt u de app ook in de snooze-modus zetten.

In de snooze-modus kan de app worden ontgrendeld via een reeks oogbewegingen wanneer u wilt blijven communiceren.

Geschreven door Luke Baker.