(Pocket-lint) - Google heeft plannen aangekondigd om zijn inhoudsaanbod - opnieuw - door elkaar te schudden door films en tv-programma's uit de Google Play Store op Android te verwijderen.

Het idee van Google is om zijn diensten te vereenvoudigen door de focus op de inhoud van elke app te verkleinen. Dat betekent dat de Play Store je winkel voor apps en games blijft, maar dat films en tv opnieuw worden ondergebracht in de Google TV-app.

In zekere zin is dit vergelijkbaar met wanneer YouTube Music de Google Play Music-service volledig verving, in een poging het minder verwarrend te maken.

Vanuit het perspectief van de gebruikerservaring betekent dit dat wanneer u de Play Store op uw Android-telefoon opent, u geen tabblad meer ziet voor tv/films en dat de resultaten van films en tv-programma's niet langer verschijnen wanneer u de zoekfunctie gebruikt.

Dit betekent niet dat u inhoud verliest die u al hebt gekocht of gehuurd. In plaats daarvan opent u het gewoon vanaf een andere plaats, omdat aankopen nog steeds aan uw Google-account zijn gekoppeld.

Je hebt er toegang toe via de Google TV-app - die je hier kunt downloaden als je die nog niet hebt - en je kunt je filmaankopen nog steeds bekijken in de YouTube-app.

De meeste Android-telefoons worden tegenwoordig geleverd met die app vooraf geïnstalleerd, dus als je een relatief recente telefoon hebt, zou je deze al moeten hebben en kun je je bestaande inhoud gemakkelijk vinden.

Geschreven door Cam Bunton.