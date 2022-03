Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google rolt een update uit voor zijn Android -app waarmee gebruikers hun laatste 15 minuten aan zoekgeschiedenis kunnen verwijderen.

Het is een functie waartoe iOS-gebruikers sinds juli vorig jaar toegang hebben, dus het feit dat het ontbrak in de Android-app was op zijn zachtst gezegd raadselachtig.

Voor het eerst onthuld door voormalig XDA Developers-hoofdredacteur Mishaal Rahman op Twitter, lijkt de functie nu uit te rollen naar gebruikers over de hele wereld.

Op Google I/O 2021 kondigde Google aan dat het een optie zou uitrollen om de laatste 15 minuten van je zoekgeschiedenis te verwijderen. Dit werd in juli 2021 op iOS uitgerold, maar zou later naar Android komen. Nou, het lijkt nu uit te rollen!



Met dank aan @panduu221 voor de tip! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 maart 2022

Google -woordvoerder Ned Adriance vertelde The Verge : "We rollen deze functie momenteel uit in de Google-app voor Android en verwachten dat deze in de komende weken beschikbaar zal zijn voor iedereen die de app gebruikt. functie op andere oppervlakken."

Op dit moment is het onduidelijk of we deze functie naar desktop en Chrome kunnen verwachten, hoewel het zeker handig kan zijn om die misplaatste klikken op konijnenholen te wissen.

In juli kondigde Google pas aan dat de functie naar iOS en Android zou komen, dus we zullen moeten afwachten.

Als je een Android-gebruiker bent, kijk dan eens naar je Google-app , de nieuwe functie is er misschien al.

Geschreven door Luke Baker.