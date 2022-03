Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In zijn streven om sms-gesprekken rijk te maken, ongeacht wie je berichten stuurt, is Google nu begonnen met het uitrollen van een update voor zijn Berichten-app waarmee je iMessage/iOS-berichtreacties kunt zien.

De functie wordt vanaf vandaag naar iedereen gepusht met hun taal ingesteld op Engels, en betekent dat wanneer een iPhone-gebruiker reageert op een bericht dat je hebt verzonden, je een kleine emoji voor reacties ziet in plaats van een tekst die je vertelt dat ze hebben gereageerd .

Dit zou moeten helpen om berichten, inclusief mensen die zowel Android als iOS gebruiken, iets naadlooser te groeperen, hoewel het niets doet aan de groene bubbels die op het scherm van de iPhone-gebruiker verschijnen wanneer je een bericht verzendt.

Dit is slechts een van de nieuwe functies die naar de Berichten-app worden gepusht. Een andere is het delen van foto's en video's van hogere kwaliteit met andere gebruikers, ongeacht of ze RCS op hun telefoon hebben of niet (iPhone-gebruikers).

In plaats van een enorm bestand via MMS te verzenden, betekent de bijgewerkte functionaliteit dat u een Google Foto's -link naar een afbeelding of video verzendt, en op die manier kan iedereen - ongeacht of ze RCS hebben of niet - het in hoge kwaliteit zien.

In de blogpost die deze nieuwe functies aankondigde , kon Google het natuurlijk niet laten om Apple aan te moedigen om RCS te gebruiken, zodat iedereen met elkaar kan chatten en op berichten kan reageren, zonder dat al deze aanvullende oplossingen die Google heeft ontwikkeld.

Andere nieuwe functies zijn onder meer de mogelijkheid van Berichten om persoonlijke en zakelijke contacten automatisch in aparte tabbladen te sorteren, gesprekken met vrienden gescheiden te houden van updates zoals bezorgingsmeldingen of geautomatiseerde berichten van uw arts, opticien, luchtvaartmaatschappij enz.

Berichten voegt ook automatische herinneringen toe voor verjaardagsberichten.

Al deze updates worden de komende weken uitgerold naar Berichten, dus houd deze wijzigingen in de gaten de volgende keer dat je met je iPhone (of andere) vrienden chat.

Geschreven door Cam Bunton.