(Pocket-lint) - Near Share, Google's eigen merkversie van Apple's AirDrop-technologie, biedt binnenkort een gemakkelijke manier om een wifi-wachtwoord van een Android 12-apparaat naar een Chromebook-laptop te sturen.

Google heeft de afgelopen jaren regelmatig functies toegevoegd aan Near Share , zodat het beter kan concurreren met AirDrop . Dichtbij delen kan apps, bestanden en meer delen van een van uw apparaten met een ander of met een vriend in de buurt. Met Android 12 is de functie bijgewerkt om een wifi-netwerk te delen van het ene Android-apparaat naar een ander Android-apparaat. Nu, zoals voor het eerst gemeld door Chrome Story, is Google begonnen deze mogelijkheid uit te breiden naar Chromebooks , waardoor ChromeOS-gebruikers een wifi-netwerkverbinding kunnen ontvangen vanaf een Android 12-apparaat.

Als u een wifi-netwerk verzendt via 'Dichtbij delen', wordt alle informatie doorgegeven die een Chromebook nodig heeft om snel online te gaan, inclusief de netwerknaam, het beveiligingstype en het wachtwoord. De twee apparaten - het Android 12-apparaat en de Chromebook - hoeven zich alleen binnen het Bluetooth-bereik van elkaar te bevinden.

Verwacht alleen niet dat het delen van wifi voor Chromebooks tot Chrome OS 100 of 101 - of respectievelijk maart 2022 en april 2022 - zal aankomen.

Zoals de meeste experimentele functies voor Google Chrome of Chromebooks, begint deze optie voor het delen van wifi achter een vlag in chrome://flags.

Geschreven door Maggie Tillman.