Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft misschien een manier gevonden om de greep van Microsoft op bedrijven en kantoren te versoepelen door een gratis laag van zijn Workspace-suite te introduceren, Essentials Starter genaamd, die Gmail niet omvat.

U kunt zich eenvoudig aanmelden met uw bestaande zakelijke e-mailadres en hoewel u geen Gmail-services krijgt, kunt u Chat, Documenten, Drive, Meet, Spreadsheets en Presentaties gebruiken. Google hoopt waarschijnlijk dat teams Essentials Starter kunnen gebruiken om hun verouderde productiviteitstools, zoals Microsoft Office-suite, te dumpen wanneer ze de teamsamenwerking willen verbeteren of een nieuw project willen starten.

Dus als uw bedrijf all-in is op Microsoft 365, kunt u tot uw grote ergernis gewoon Essentials Starter gebruiken als u dat wilt. Natuurlijk kunt u problemen tegenkomen als uw werkgever of andere teamleden meer vertrouwd zijn met Excel en volledig vertrouwd zijn met Google Spreadsheets. Het idee is echter dat sommige werknemers zullen worden verleid om de app van Google te gebruiken, en als Google de werknemers van een bedrijf één voor één kan gaan selecteren, zullen misschien meer bedrijven overwegen hun productiviteitsaanbod aan te vullen met Workspace of ze helemaal te vervangen.

Volgens de blogpost van Google kunnen gebruikers die zich aanmelden met hun bestaande zakelijke e-mailaccounts onmiddellijk hun collega's uitnodigen om met hen aan projecten te werken, waarbij Google 15 GB Drive-opslag voor elke gebruiker levert. Medewerkers kunnen ook met elkaar praten via Chat en Meet. En hoewel teams beperkt zijn tot 25, kan een onbeperkt aantal teams in een organisatie zich aanmelden.

Google zei dat Workspace Essentials Starter "over een periode van meerdere weken wordt uitgerold en mogelijk pas medio februari 2022 in sommige regio's beschikbaar is".

Geschreven door Maggie Tillman.