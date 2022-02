Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google biedt een Google One cloudopslag- en abonnementsbundel met een handige VPN-service. Nu is die VPN-service eindelijk beschikbaar voor iPhone- en iPad-gebruikers - zonder extra kosten.

Kortom, als je betaalt voor 2 TB of meer Google One-opslag, krijg je nu ook een VPN voor je apparaat - of je nu een Android- of een iOS-apparaat hebt. De VPN is beschikbaar voor gebruikers in 18 landen, waaronder de VS en het VK. Als Google One-lid kun je ook een gratis online " Pro-sessie " plannen met experts van Google om te leren hoe je de VPN-functie van Google One kunt gebruiken .

Google zei zelfs dat je op elk moment een sessie kunt plannen om diepgaande hulp te krijgen over een breed scala aan onderwerpen op zowel "basisniveau als geavanceerd niveau". Je ontvangt een e-mailbevestiging en een Google-uitnodiging wanneer je je aanmeldt voor een Pro-sessie. De uitnodiging bevat een link om op het door u geplande tijdstip deel te nemen aan een online schermdeelsessie met een expert. Makkelijk.

Lees ook: Een VPN instellen op je telefoon

De VPN van Google One heeft één groot nadeel: je krijgt geen IP-adres in een ander land, wat betekent dat je de service niet kunt gebruiken om toegang te krijgen tot vergrendelde shows op streamingdiensten zoals Netflix.

In zijn blogpost heeft Google echter enkele nieuwe VPN-functies aangekondigd, speciaal voor Android-gebruikers, waaronder een "veilige verbinding verbreken"-functie die internettoegang uitschakelt als de verbinding met de VPN is verbroken.

Geschreven door Maggie Tillman.