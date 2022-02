Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google rolt stilletjes een nieuwe bètafunctie uit voor Google Berichten waarmee de Android-app emoji-reacties correct kan begrijpen en weergeven die zijn verzonden door iOS-gebruikers van de Berichten-app van Apple.

Volgens 9to5Google en Droid-Life lijkt de functie live te zijn in een bètaversie van de Google Berichten-app, dus niet voor elke gebruiker beschikbaar. De functie is ontworpen om het probleem aan te pakken wanneer een iPhone-gebruiker reageert op een Android-bericht met emoji en de ontvangende Android-gebruiker de reactie als een afzonderlijke tekst ziet verzonden - wat onnodig onhandig is.

De nieuwste bèta (build 20220121_02_RC00) van de Google Berichten-app interpreteert emoji-reacties nu hetzelfde als Apple's Berichten-app ( ook bekend als iMessage ). Maar, zoals 9to5Google opmerkte, zijn er verschillen tussen de manier waarop reacties op elk besturingssysteem worden weergegeven.

Hoewel de reacties met duim omhoog en omlaag op beide platforms hetzelfde lijken, wordt de "haha" -reactie op iOS weergegeven als het "gezicht met tranen van vreugde" op Android. Andere verschillen die tot nu toe zijn opgemerkt: het "hart" wordt "lachend gezicht met hartogen"; de "Uitroeptekens" worden "gezicht met open mond"; en het "vraagteken" wordt "denkend gezicht", om er maar een paar te noemen.

Als uw Android-telefoon is geleverd met Google Berichten, kunt u experimentele functies van de app testen voordat ze worden uitgebracht. Ga gewoon naar de Play Store-pagina van de Berichten-app, kies Word tester en volg de instructies op het scherm. De nieuwe functie 'iPhone-reacties weergeven als emoji' is standaard ingeschakeld in de bètaversie van Google Berichten-app (onder het menu Geavanceerd in Instellingen).

Geschreven door Maggie Tillman.