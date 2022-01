Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube is het nieuwste bedrijf dat op de NFT- trein springt.

In een recente brief aan videomakers over de prioriteiten van YouTube voor het nieuwe jaar, suggereerde CEO Susan Wojcicki dat het bedrijf overweegt om zijn makers te laten profiteren van de digitale verzamelobjecten. In de brief staat: "We zijn altijd gericht op het uitbreiden van het YouTube-ecosysteem om videomakers te helpen profiteren van opkomende technologieën, waaronder zaken als NFT's, terwijl we de ervaringen van videomakers en fans op YouTube blijven versterken en verbeteren".

De brief beschrijft in wezen de plannen van YouTube om te investeren in gaming en winkelen, evenals hoe het van plan is makers te ondersteunen. Wojcicki merkte op dat YouTube Web3 onderzoekt "als een bron van inspiratie" - inclusief mogelijkheden in crypto, gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's) en NFT's.

Hoewel de CEO niet specifiek was over hoe YouTube NFT's in zijn platform kan integreren of hoe dat eruit zou kunnen zien, suggereerde ze wel dat de technologie een nieuwe inkomstenbron zou kunnen zijn voor videomakers. "Het afgelopen jaar in de wereld van crypto, non-fungible tokens (NFT's) en zelfs gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's) heeft een voorheen onvoorstelbare kans naar voren gehaald om de band tussen makers en hun fans te laten groeien", schreef ze.

Houd er rekening mee dat sommige YouTube-video's al zijn omgezet in NFT's. De video 'Charlie Bit My Finger ' bijvoorbeeld, werd afgelopen mei als NFT verkocht voor $ 760.999.

