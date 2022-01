Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Meet heeft live vertaalde ondertiteling geïntroduceerd voor videogesprekken.

Google begon vorig jaar met het testen van de functie. Het werkt op internet of vanaf mobiel, maar het kan alleen Engels vertalen naar het Frans, Duits, Portugees en Spaans. Toch is het een stap in de richting van het inclusiever maken van videogesprekken, omdat het eventuele barrières voor taalvaardigheid wegneemt.

We kunnen ons voorstellen dat het nuttig is in allehands- of trainingsbijeenkomsten en ook in onderwijsomgevingen, maar ook in één-op-één gesprekken met vrienden.

Als u live vertaalde ondertiteling in Google Meet wilt gaan gebruiken, moet u eerst ondertiteling inschakelen in de instellingen, deze vervolgens op Engels instellen en vertaalde ondertiteling inschakelen. U kunt kiezen uit een van de vier vertaalde taalopties.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Open Google Meet op uw computer. Klik vanuit een vergadering op Meer opties > Instellingen > Bijschriften. Schakel "Onderschriften" in en stel de taal in op Engels. Schakel 'Vertaalde bijschriften' in. Selecteer een taal: Frans, Duits, Portugees en Spaans.

Opmerking: zie de helppagina van Google Meet voor meer gedetailleerde informatie.

Iedereen die Google Meet gebruikt, kan standaardondertiteling gebruiken, maar live vertaalde ondertiteling is momenteel alleen beschikbaar voor de volgende Workspace-edities: Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade en Education Plus.

Het wordt geleidelijk uitgerold, dus het kan een paar weken duren voordat je het ziet.

Bekijk de handleidingen van Pocket-lint op Google Meet voor meer informatie over de Zoom-rivaal en hoe deze werkt:

Geschreven door Maggie Tillman.