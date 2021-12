Een NHS COVID Pass toevoegen aan Google Pay

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de NHS-app kun je gemakkelijk een COVID-pas krijgen, die momenteel vereist is voor toegang tot een reeks locaties in Engeland.

Maar de NHS-app is een beetje traag om in te loggen en om bij de COVID-pas te komen, zijn een aantal klikken nodig, dus het is niet ideaal als iemand hem wil scannen.

Gelukkig kun je met de NHS-app de COVID Pass toevoegen aan Google Pay , waar het veel gemakkelijker te bereiken is, zodat je dat scannen veel sneller kunt doen.

NHS-app

Volledig gevaccineerd, of

Negatieve COVID-test

Om toegang te krijgen tot een COVID Pass, moet je de NHS-app downloaden. U kunt inloggen op de app met uw NHS-login, die hetzelfde is als op de NHS-website.

Als je de app nog niet eerder hebt gebruikt - of geen NHS-login hebt - moet je je registreren en moet je een aantal stappen doorlopen voordat je toegang krijgt, maar het wordt allemaal uitgelegd in de app.

Om een COVID-pas te krijgen, moet u ofwel volledig zijn gevaccineerd - die momenteel twee doses van een goedgekeurd vaccin heeft - of de resultaten hebben van een negatieve test die is gemeld via de NHS.

Twee weken na een volledige vaccinatiekuur komt u in aanmerking voor een COVID-pas, maar de COVID-pas is slechts een maand geldig. Daarna moet u het opnieuw toevoegen aan Google Pay.

Als u een negatief testresultaat gebruikt, is uw pas 48 uur geldig en moet u na die tijd een nieuwe test melden om een nieuwe voldoende te krijgen.

Er zijn twee soorten pasjes: binnenlands, die je kunt gebruiken voor nachtclubs, voetbalwedstrijden of waar dan ook waar je om een bewijs van de COVID-status wordt gevraagd, of reizen. Voor de reisoptie moet je ervoor zorgen dat je ook de informatie laat zien die nodig is voor het land waar je reist - en er zijn opties om die informatie ook te downloaden van de NHS-app.

Als u in aanmerking komt voor een NHS COVID-pas en deze wilt toevoegen aan Google Pay, dan is het proces eenvoudig. Dit zijn de richtlijnen voor de pas die je in Engeland nodig hebt om toegang te krijgen tot locaties of je COVID-status te bewijzen.

Open de NHS-app op je Android-telefoon Tik op NHS COVID-pas Selecteer binnenlands Tik op "GPay Opslaan op telefoon" Bevestig en ga akkoord met de algemene voorwaarden

Je hebt ook de mogelijkheid om een snelkoppeling toe te voegen aan je startscherm. Hiermee heb je dan direct toegang tot je COVID Pass, zonder dat je eerst Google Pay hoeft te openen.

Houd er rekening mee dat wanneer u een nieuwe COVID-pas toevoegt aan Google Pay, deze naast oudere bestaande passen wordt weergegeven, maar u kunt de oude, verouderde passen verwijderen via het menu in de rechterbovenhoek.

Als u uw COVID-pas aan Google Pay heeft toegevoegd, wordt deze weergegeven als andere klantenkaarten. U hoeft alleen Google Pay te openen, op "alles weergeven" te tikken en vervolgens op de NHS COVID-pas te tikken en deze wordt geopend.

Als je ervoor hebt gekozen om een snelkoppeling op je startscherm te plaatsen, wordt je gevraagd je identiteitsbewijs te verifiëren (normaal gesproken met een vingerafdruk) en wordt de pas getoond.