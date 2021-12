Gmail-app ontvangt audio- en videogesprekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google rolt spraak- en videogesprekken vanaf deze week uit naar Google Chat binnen de Gmail-app op iOS en Android.

Het bedrijf heeft een staat van dienst in het verspreiden van zijn gebruikersbestand over een overvloed aan apps zoals Hangouts, Duo , Allo en Google Plus, maar meer recentelijk heeft Google zich gericht op het consolideren van de ervaring.

In plaats van tussen talloze apps te springen, wil Google dat zijn gebruikers snel en gemakkelijk met elkaar kunnen praten, en deze Gmail-app-update is een stap in de richting van dat doel.

Met de nieuwe functie kunt u een vergadering of audiogesprek starten of eraan deelnemen vanuit de Google Chat-service. Voorlopig is het alleen beschikbaar voor één-op-één chats, dus als je onderweg een groep Google Chat hebt, moet je nog steeds overstappen naar zoiets als Google Meet voor je vergaderbehoeften.

In een blogpost zei het Gmail-team: "Aangezien sommige teams naar kantoor beginnen terug te keren, terwijl andere gedistribueerd blijven, hopen we dat dit het gemakkelijker maakt om contact te maken met uw collegas in de hybride werkwereld. Met deze functie kunt u naadloos overschakelen tussen chatten en een video- of audiogesprek wanneer dat nodig is, zodat u kunt samenwerken en uw werk vooruit kunt helpen."

Om een oproep te starten, selecteert u het telefoon- of videopictogram in de rechterbovenhoek van het 1-op-1 Google Chat-scherm. Als iemand anders een oproep start, krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan uw chat met hen.

Zoals bij de meeste Google-updates , zal de uitrol geleidelijk verlopen. Het kan dus even duren voordat de nieuwe pictogrammen in je Gmail-app verschijnen.