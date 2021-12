Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eerder dit jaar bracht Google een bijgewerkte Android TV-gebruikersinterface uit die meer in lijn is met het ontwerp dat te vinden is op Google TV- apparaten.

Updates zijn nu begonnen met de uitrol naar meer apparaten wereldwijd, waardoor Android TV-gebruikers een startscherm krijgen gericht op het ontdekken van inhoud.

Hoewel het ontwerp lijkt op Google TV, is het niet zo volledig uitgerust en heeft het minder tabbladen beschikbaar.

De grote update werd oorspronkelijk aangekondigd in februari , met verdere verbeteringen die in juli van dit jaar werden doorgevoerd. Het werd aanvankelijk alleen in Noord-Amerika beschikbaar gesteld, maar steeds meer regios zien de verbeterde gebruikersinterface op hun apparaten aankomen.

Leden van de Android TV-gemeenschap op Reddit hebben hun ervaringen gedeeld en er is gemeld dat de nieuwe gebruikersinterface wordt uitgerold naar OnePlus TVs , Xiaomi Mi Box-eenheden en sommige TCL-tvs in India, Brazilië en Europa.

Tot nu toe is er geen officiële aankondiging van Google over de uitrol.

De grote verandering met dit nieuwe startscherm is de verschuiving naar het ontdekken van inhoud. Google zal nieuwe en opmerkelijke inhoud van geïnstalleerde apps voorstellen op basis van uw kijkvoorkeuren, en het zal allemaal direct op het startscherm worden weergegeven.

De update voegt ook een Favorite Apps-carrousel toe, waarmee je snel toegang hebt tot je meest gebruikte services.

Hoewel Google TV lijkt te zijn waar nieuwe apparaten naartoe gaan, is Google gelukkig Android TV-gebruikers niet vergeten. De nieuwe update is een grote verbetering voor de Android TV-ervaring en we hopen dat er nog veel updates zullen volgen.