Google stelt gepersonaliseerde profielen voor Google TV uit

(Pocket-lint) - Google TV-gebruikers hebben reikhalzend uitgekeken naar de beloofde komst van individuele profielen, die oorspronkelijk vorige maand zouden arriveren.

Google heeft nu bevestigd dat deze functie is uitgesteld, maar belooft in plaats daarvan dat deze in "de komende maanden" beschikbaar zal worden gesteld.

Op dit moment heeft het bedrijf geen reden gegeven voor deze vertraging, maar gebruikers van Google TV hoeven in ieder geval niet lang te wachten.

De nieuwe profielfunctie maakt gepersonaliseerde hulp van Google Assistant mogelijk , aangepaste volglijsten en voorkomt dat gebruikers inhoudsaanbevelingen voor andere leden van hun huishouden moeten doorzoeken.

Zoals het er nu uitziet, kan het gebruik van Google TV een beetje lijken op het delen van eenSpotify- profiel; in plaats van het algoritme tracks naar jouw persoonlijke smaak te laten suggereren, moet je ook navigeren door de gouden oudjes van je moeder.

Het is dan ook begrijpelijk waarom gebruikers van Google TV uitkijken naar deze toevoeging.

Google TV heeft onlangs kaarten met omgevingsmodus toegevoegd. Deze kunnen worden geconfigureerd om bepaalde informatie weer te geven terwijl uw tv inactief is, vergelijkbaar met hoe Chromecast Google Fotos-afbeeldingen als screensaver kan weergeven.

De nieuwe kaarten kunnen zaken als sportuitslagen, weer en nieuws weergeven en wanneer profielen worden gelanceerd, worden ze aangepast aan de verbonden gebruiker. De functie biedt ook snelkoppelingen op het scherm waarmee gebruikers snel muziek, podcasts of fotos kunnen afspelen.

De kaarten in de ambient-modus zijn al begonnen met de uitrol, aanvankelijk beginnend met een klein percentage gebruikers in de VS.