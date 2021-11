Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met een nieuwe update die naar Google Berichten wordt uitgerold, kunnen Android- gebruikers iMessage- reacties zien als echte emojis, in plaats van verwarrende tekstreeksen.

De code werd ontdekt in een bètaversie van Google Berichten en impliceerde dat de nieuwe functie ondersteuning zou bieden voor iMessage-reacties. De update wordt nu uitgerold volgens 9to5Google.

Voorheen behandelde het systeem iMessage-reacties op een rommelige manier die voor veel ongemak kon zorgen, vooral in grote groepschats.

In plaats van de emoji te tonen, zou een reeks tekst de reactie beschrijven. Een hartemoji wordt bijvoorbeeld weergegeven als (Naam) geliefd (volledige berichtinhoud) in Google Berichten.

Is Apple Music het waard? Probeer de streamingdienst van Apple 3 maanden gratis Door Pocket-lint International Promotion · 23 November 2021

Het ergste is dat het als het laatste bericht verschijnt, dus in plaats van het gesprek gemakkelijk in een grote groepschat te volgen, zou je constant op de hoogte worden gehouden van de reacties van mensen op oudere berichten.

Met de nieuwe update zien Android-gebruikers de emoji gekoppeld aan het juiste bericht, zoals verwacht.

Google Berichten vertaalt de iMessage-emoji naar equivalenten van Rich Communications Services (RCS) . De app toont ook "vertaald van iPhone" wanneer op de reactie-emoji van een bericht wordt getikt.

Er is geen officieel bericht van Google over wanneer je kunt verwachten dat ondersteuning op je Android-telefoon terechtkomt, maar het lijkt op dit moment langzaam uit te rollen, waarbij sommige gebruikers al toegang hebben tot de functie.