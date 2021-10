Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google laat gebruikers van de Google Fotos-app hun gevoelige fotos en videos verbergen in een map die wordt beschermd door de schermvergrendeling van hun apparaat.

Deze " Vergrendelde map " is beperkt tot eigenaren van Pixel-apparaten. Maar Google is van plan het uit te breiden naar iOS-gebruikers. Het komt specifiek naar iOS, "begin volgend jaar". De vergrendelde map werd voor het eerst gelanceerd voor de Pixel 3 en later afgelopen juni. Toen, in september 2021, zei Google dat het naar alle Android-telefoons zou komen. Het bedrijf past dat tijdschema nu aan om Google Fotos-gebruikers op iOS in 2022 op te nemen.

Dit is dan wat u moet weten over de vergrendelde map.

De vergrendelde map van Google Fotos is een met een wachtwoord of biometrisch beveiligde map waarmee u gevoelige en persoonlijke media kunt verbergen.

Als je geen schermvergrendeling hebt ingesteld op je apparaat, moet je er een instellen.

Open de nieuwste versie van de Google Fotos-app. Ga naar Bibliotheek > Hulpprogrammas > Vergrendelde map. Tik op Vergrendelde map instellen. Volg de aanwijzingen op het scherm. U wordt gevraagd uw apparaat te ontgrendelen.

Wilt u leren hoe u een schermvergrendeling op uw telefoon instelt of wijzigt? Bekijk hier de ondersteuningspagina van Google.

De eerste keer dat u deze gaat gebruiken, wordt u gevraagd om de vergrendelde map in te stellen.

Open de nieuwste versie van de Google Fotos-app. Selecteer de gewenste fotos en videos in Vergrendelde map. Tik rechtsboven op Meer > Verplaatsen naar vergrendelde map. Tik op Verplaatsen.

Heb je meer informatie nodig over de Vergrendelde map? Bekijk hier de ondersteuningspagina van Google.

U kunt items die u naar de vergrendelde map heeft verplaatst, vinden in de app-bibliotheek van Google Fotos onder Hulpprogrammas. Om toegang te krijgen tot de vergrendelde map, moet u uw apparaat ontgrendelen via biometrische verificatie, zoals uw vingerafdruk of gezichtsscan, of door uw pincode in te voeren.

Om te voorkomen dat uw fotos en videos in de vergrendelde map worden weergegeven, staat Google u niet toe die items aan een album of fotoboek toe te voegen, er een back-up van te maken, wijzigingen te bewerken of ongedaan te maken, of zelfs te delen. Ze worden ook niet weergegeven op slimme Google-schermen zoals Nest Hub of via Chromecast.

Beste Android-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 30 October 2021

Google onthulde het uitrolplan voor de vergrendelde map van Google Fotos in een blogpost waarin aanvullende nieuwe beveiligingsinitiatieven worden samengevat.

Google heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat het de VPN-functie in Google One uitbreidt naar 10 nieuwe landen (Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, IJsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland). Bovendien komt de gecentraliseerde beveiligingshub van de Pixel, die debuteerde op de Pixel 6, naar alle Android-telefoons, zei Google. De beveiligingshub biedt in feite een vereenvoudigd beeld van de volledige beveiligingsstatus van uw apparaat.