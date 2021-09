Google Lens komt naar de Chrome-browser op desktop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google maakt het voor u gemakkelijker om Lens op al uw apparaten te gebruiken.

Als onderdeel van een reeks updates die op 29 september 2021 zijn aangekondigd, heeft Google onthuld dat Lens de komende maanden beschikbaar zal zijn voor Chrome op de desktop. De zoekgigant tweette een GIF die laat zien hoe Lens werkt in de desktopbrowser. U kunt met een rick-klik op een website klikken, vervolgens zoeken met Lens selecteren en een gedeelte van een pagina markeren, waarna u relevante resultaten krijgt. Dit kan super handig zijn als je een specifiek product, dier of plaats wilt identificeren.

Inspiratie kan elk moment toeslaan. Binnenkort kunt u #GoogleLens gebruiken om direct naar producten in afbeeldingen te zoeken terwijl u browst in de Google-app op de iPhone. En psst ... Lens komt ook naar Chrome op desktop #SearchOn pic.twitter.com/HTQCz7sjoO — Google (@Google) 29 september 2021

Google Lens is een AI-aangedreven technologie die diepgaande machine learning gebruikt om niet alleen een object in een afbeelding te detecteren, maar ook om het te begrijpen en acties aan te bieden zoals scannen, vertalen, winkelen en meer. Lens was een van de grootste aankondigingen van Google in 2017 en een exclusieve Pixel-functie toen die telefoon werd gelanceerd. Maar nu is Google Lens naar de meeste Android-apparaten gekomen - als je het niet hebt, kan de app worden gedownload in de Play Store .

Over telefoons gesproken, Google heeft ook aangekondigd dat Lens een update krijgt op mobiele apparaten. Vanaf ergens volgend jaar kun je na het maken van een foto een vraag stellen. Stel, je hebt een onderdeel nodig om je auto te repareren. U kunt dan resultaten krijgen, zelfs als u niet weet wat u nodig heeft.

Zie hier de handleiding van Pocket-lint voor meer informatie over Google Lens en hoe het werkt.