Google Play Store-beoordelingen worden vanaf november gelokaliseerd

(Pocket-lint) - De Google Play Store lijkt misschien iets nuttiger te worden - of op zijn minst een beetje meer lokaal relevant. Google heeft in november van dit jaar een aantal wijzigingen aangekondigd die naar het platform komen.

De belangrijkste daarvan is een aanpassing die ervoor zorgt dat gebruikers beoordelingen en beoordelingen zien die specifiek zijn voor hun eigen land. Dit betekent dat je niet het probleem moet hebben om voor de gek gehouden te worden door hoge beoordelingen voor een app die eigenlijk niet goed werkt in jouw omgeving.

Daarnaast, maar op een later tijdstip ergens begin 2022, zegt Google dat het een soortgelijk proces zal starten om u beoordelingen te geven die specifiek zijn voor het type apparaat waarop u browst, of het nu een telefoon, tablet, Chromebook of draagbaar.

Ook gebundeld zijn enkele wijzigingen voor app-ontwikkelaars om hen een meer gedetailleerd en begrijpelijk overzicht te laten zien van hoe hun app presteert op Google Play, dus het lijkt erop dat de dingen aan beide kanten van het gangpad een beetje nuttiger zullen worden.

De wijzigingen worden uitgesplitst en in meer detail uitgelegd op Googles Android Development Blog hier , dus zorg ervoor dat je het bekijkt als je meer wilt weten.