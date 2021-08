Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De zelfstandige telefoon-app Android Auto is ingesteld om te sluiten. Nu Google het tijdperk van zijn Android 12-software inluidt, stopt de ondersteuning voor de app, waarbij het bedrijf in plaats daarvan Google Assistant aanbiedt voor de rijervaring aan de telefoon.

Dit is alleen van invloed op degenen die tijdens het rijden een telefoon gebruiken die op een standaard is gemonteerd, net als een alternatief satellietnavigatiesysteem, in plaats van als het bronapparaat om te communiceren met een systeem in de auto.

Degenen die Android Auto via hun telefoon in een autosysteem gebruiken, zullen geen verschil merken: de handdruk tussen de twee is hetzelfde, waardoor Android Autos bekendheid behouden blijft als een overdracht van telefoon naar auto.

Dat gezegd hebbende, aangezien niet alle voertuigen een scherm beschikbaar hebben, noch de beschikbaarheid van connectoren om Android Auto toch haalbaar te maken, zal Google Assistant een alternatieve in-car-ervaring blijven bieden voor navigatie en dergelijke.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

"Vanaf Android 12 zal de Google Assistant-rijmodus de ingebouwde mobiele rijervaring zijn", zei Google in een verklaring. En aangezien dat besturingssysteem gloednieuw is, ondersteunen maar heel weinig telefoons het op het moment van schrijven. Maar voor degenen die het gebruiken, is dit de eerste glimp van wat Google ziet als een meer spraakgestuurde rijervaring.